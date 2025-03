Hockey sur glace : Deux équipes terre-neuviennes débarquent à Saint-Pierre pour un tournoi U18

Ils auront traversé normalement depuis Fortune (Terre-Neuve et Labrador) en ferry malgré un vent annoncé. Les jeunes hockeyeurs canadiens U18 de Bonavista et Clarenville viennent affronter leurs homologues français pendant trois jours.

C'est sous la coupe et les conseils de l'ancien international français Patrick Foliot (gardien de but aux plus de 100 sélections) que les U 18 de l'archipel français préparent leurs 4 rencontres (5 avec la finale potentielle) contre leurs jeunes homologues terre-neuviens.

A ce jour, 4 matches de compétition seulement disputés pour ces U 18 de Saint-Pierre et Miquelon :

On n'a pas beaucoup de compétitions. Mais il ne faut pas se cacher derrière la compétition : il y a quand même de l'enseignement, des entraînements...mais les jeunes ont besoin de jouer s'ils veulent s'améliorer. Patrick Foliot, entraîneur Hockey mineur SPM

Anciennement dénommés les Midgets, les U18 regroupent des joueurs âgés de 15 à 17 ans. Des U18 saint-pierrais qui sont capables de battre leurs homologues terre-neuviens. Comme en avril 2023 quand ils étaient allés s'imposer en finale de la Coupe de Terre-Neuve à Withbourne, 4 buts à 1 face à Trinity Placentia. Mais au-delà de ce tournoi, il y aura en ligne de mire la préparation pour la Coupe provinciale de Terre-Neuve que Saint-Pierre et Miquelon accueillera après 18 ans d'attente du 21 au 23 avril prochains.

Des Cabots et des Caribous sur la glace

En attendant, ces deux équipes terre-neuviennes seront les adversaires des jeunes français en ce week-end du 7 au 9 mars. Les Cabots, c'est le nom des U18 de Bonavista. Dernière performance en date, la victoire au tournoi mémorial Roy Curlew à Lewisporte le 25 février dernier.

Quant aux jeunes Caribous de Clarenville, ils ont remporté dans leur patinoire le dernier tournoi disputé le 9 février dernier face aux équipes de Marystown, Twillingate, Goulds, Harbour Place et Bay Roberts.

Premier match ce vendredi 7 mars à 19 h 15 à la patinoire : Saint-Pierre contre Clarenville.

Samedi 8 mars, 4 rencontres au programme : 8 h Bonavista - Saint-Pierre, 11 h 45 Clarenville - Bonavista, 16 h Clarenville - Saint-Pierre et 19 h 30 Bonavista - Clarenville.

Dimanche 9 mars : 8 h Saint-Pierre - Bonavista et finale à 13 h 30.

Claudio Arthur a suivi les dernières préparations des U18 saint-pierrais :