Hockey sur glace : La rencontre Missiles - Cougars en direct à 20h50

Ce vendredi 6 décembre à 20h50, vivez le troisième match du championnat 2024-2025 de hockey sur glace entre les Missiles et les Cougars en direct de la patinoire de Saint-Pierre.

SPM la 1ère •

Dans le cadre de la Coupe Marcel-Dagort Super U, le championnat de hockey sur glace sénior entre dans une phase décisive. Après deux confrontations marquées par des victoires des Cougars, les Missiles auront à cœur de décrocher leur première victoire de la saison et de renverser la dynamique.

Face à eux, les Cougars, en pleine confiance, chercheront à confirmer leur domination et à conforter leur position dans le classement. Leur jeu puissant et leur cohésion promettent un duel intense et spectaculaire.

Ne manquez pas les commentaires éclairés d’Aldric Lahiton pour vivre chaque action comme si vous y étiez. Quant aux coulisses du match, Annaïg Guibert vous fera découvrir les moments-clés et les anecdotes qui rendent ces soirées uniques.