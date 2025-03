Hockey sur glace : les Vikings feront face à la Gendarmerie Royale Canadienne pour soutenir une association

Premier match de gala entre les Vikings OK Fulmar et une équipe de la GRC pour soutenir l'association "Un souffle pour Antton".

Partager :

Ce sont deux matchs de gala qui attendent les spectateurs de la patinoire ce Saint-Pierre ce week-end. Les Vikings du OK Fulmar y recevront une sélection de la GRC de Terre Neuve et Labrador dans un match à but caritatif.

Les hymnes français et canadiens vont retentir à la patinoire de Saint-Pierre ce vendredi 28 et ce samedi 29 mars pour accueillir une grande première. Un duel entre une sélection des Vikings et de la GRC qui pourrait se reproduire pourquoi pas chaque année d'un côté ou de l'autre pour une bonne cause. C'est le credo de la sélection de la Gendarmerie Royale Canadienne qui se déplace pour lever des fonds pour des associations. Dans l'archipel, c'est "un souffle pour Antton" qui va bénéficier de cet élan de générosité. À lire aussi > Le hockey loisir a le vent en poupe à Saint-Pierre et Miquelon Sur la glace, les Vikings seront "renforcés" par des joueurs aguerris comme Romain Ales des Cougars ou les internationaux et douaniers Valentin Claireaux et Matthieu Briand. Comme lors d'une affiche de championnat, le public aura le droit à des animations avec notamment la présence des patineuses du CPG mais également à de la restauration. Marie-Paule Vidal a pu s'entretenir avec deux organisateurs de cet événement, Loïc Champdoizeau et le commandant du Fulmar, le capitaine de corvette François Mauger. ©saintpierreetmiquelon . • ©Association Vikings OK Fulmar

Partager :