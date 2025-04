Saint-Pierre et Miquelon participera au réarmement de la France et construira le nouveau canon Caesar

Le fameux canon Caesar de l'armée française bientôt fabriqué dans une usine à Saint-Pierre. C'est le souhait du ministère des Armées et de la collectivité territoriale. La production de cet obusier de haute technologie pourrait démarrer sur le site de l'ancien aéroport en 2027.

Fleuron de l'industrie de l'armement française, le canon Caesar pourrait être fabriqué, dès 2027, dans une usine de Saint-Pierre et Miquelon. Il s'agirait d'un défi inédit pour l’archipel dans la course au réarmement de la France annoncé par le gouvernement.

Une précision redoutable

Le canon Caesar est l'un des systèmes d’artillerie les plus prisés du marché. Avec son obusier automoteur de 155 mm doté d'un calibre 52, il a été conçu pour offrir une mobilité optimale et une précision redoutable. Fierté nationale et pièce majeure de l’artillerie française, le canon Caesar est souvent mis à l’honneur lors du défilé du 14 Juillet.

Au moins trente emplois crées

La production du canon Caesar va créer une trentaine d'emplois dès la première année et mobilisera toutes les entreprises de l'archipel.

Le reportage de Claudio Arthur et Lise Gaeta.