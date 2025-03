Les Pieds Rouges remportent la 20e édition du tournoi de futsal de Miquelon

Au terme d'un match très disputé, l'équipe des Pieds Rouges s'est imposée sur le score de 2 à 1 et remporte l'édition 2025 de cette compétition phare de la saison en intérieur.

Il aura fallu seulement 29 secondes de jeu pour que les Pieds Rouges ouvrent le score avec un but de Joris Le Gal. Une entame rêvée pour l'équipe saint-pierraise. Tout va très vite dans cette première période avec des Pieds Rouges qui mettent la pression. Mais les Bucks vont rapidement montrer qu'ils n'ont pas l'intention de se laisser faire. Des deux côtés, les gardiens sont au rendez-vous pour stopper les tentatives adverses.

Après 9 minutes de jeu, Michaël Boissel permet aux Bucks de recoller au score. A la 22e, Endika Alvarez donne un peu d'avance aux Pieds Rouges. 2 à 1 pour les Pieds Rouges à la mi-temps.

La fatigue en seconde période

Le début de la seconde période est notamment marquée par la vigilance du gardien des Bucks, Briac de Lizarraga qui multiplie les arrêts. Au fil des minutes et des actions, la fatigue commence à se voir chez les joueurs. Malgré de belles tentatives des deux côtés, et de très belles occasions pour les Bucks dans les toutes dernières secondes du match, pas de but en 2e période. Score final 2 à 1. Victoire des Pieds Rouges.

Le public au rendez-vous

Cette année encore, les spectateurs étaient nombreux pour assister à cette ultime rencontre du tournoi. Il y avait de l'ambiance à la maison des loisirs. Avec ce score serré, la tension était palpable en seconde période.