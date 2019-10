Un nouveau quotidien pour les étudiants de Saint-Pierre et Miquelon à Montréal

115 jeunes de l'archipel poursuivent actuellement des études supérieures au Canada. Ils représentent 40% des boursiers de la collectivité territoriale. Il y a 15 ans, les étudiants locaux faisant le choix d'aller au Canada étaient ultra-minoritaires, moins de 10%.



La proximité géographique, les facilités administratives et financières mais aussi le bouche à oreille ont sans aucun doute contribué à rendre le Canada plus attractif pour les jeunes de Saint-Pierre et Miquelon.



Mathias Raynaud et Jérôme Anger se sont rendus à Montréal pour rencontrer, Chloé Beaupertuis, Clémence Cormier et Alexis Letournel. Trois profils différents, trois parcours, trois tranches de vie à découvrir à travers cinq longs formats.

On a choisi Montréal