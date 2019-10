Les cartables des écoliers sont-ils trop lourds ?

Avant chaque rentrée il est choisi avec beaucoup de soin par les enfants et les parents : le cartable est un outil indispensable pour les écoliers. Et pour cause, il accompagne l'enfant durant toute l'année scolaire. Il se doit donc d'être confortable, pratique et surtout solide.Livres, cahiers, classeurs, matériel scolaire : les enfants portent parfois sur leur dos un sac bien lourd. Trop lourd même pour leurs petites épaules. Ce qui n'est pas sans conséquence sur le développement de la colonne vertébrale. A Saint-Pierre, certains établissements scolaires ont mis en place des mesures pour alléger au maximum le cartable des élèves.Delphine Jeannau et Alain Rebmann ont voulu en savoir plus. Voici leur reportage :