Journée des droits des femmes : Evelyne Artano, une octogénaire dynamique et impliquée

Le droit des femmes et les évolutions de la société, Evelyne Artano les a vécues du haut de ses 81 ans. Impliquée dans la vie associative et sportive de l’île depuis des années, Evelyne ne compte pas rester dans son salon et dans son fauteuil pour regarder le monde tourner sans elle… et vit intensément chaque instant.

À 81 ans, Evelyne Artano déborde d’énergie, frappant avec vivacité le coussinet de frappe tenu par sa coéquipière. L’octogénaire pratique chaque semaine le taekwondo depuis plusieurs années, un sport qui travaille l’équilibre et la coordination. L’occasion pour elle de "rester en forme" et "voir du monde". "Et puis, pour bien vieillir on dira !", ajoute-elle sans tergiverser.

Si les Jeux olympiques de Paris 2024 ont été les premiers jeux paritaires de l’histoire, la génération d’Evelyne Artano et de ses aînées a eu à connaître un long combat durant lequel les femmes ont dû se battre davantage que les hommes pour exercer une activité sportive. "Je pense que la femme a bien sa place maintenant", se réjouit Evelyne.

"De mon temps, les femmes étaient à la maison pour élever leurs enfants. Maintenant, elles travaillent pour ainsi dire toutes", décrit-elle. Elle tient à ce que l’on rende hommage "à toutes nos mères et nos grands-mères". "Elles nous ont montré le chemin alors qu’elles ont eu une vie très dure (...) Elles sont quand même restées", conclut Evelyne Artano.

Elle reste un exemple pour la jeunesse de l’archipel, et une richesse pour l’association Hong Sang Nae dont elle est la doyenne dans la discipline du taekwondo. "Comme vous avez pu le voir, elle ne laisse pas sa place", sourit Corinne Guibert, présidente de l’association, fière de la doyenne.

"Mme Artano est un très bel exemple pour ses copines de la section de taekwondo, mais également pour les enfants. (...) Peu importe l’âge que l’on a, on va jusqu’au bout", avance-t-elle. Mis à part le taekwondo, Evelyne ne chôme pas : gymnastique douce ou encore tricot, l’octogénaire est en mouvement perpétuel et multiplie les activités.

La dernière en date, un "N’oubliez pas les paroles" organisé à la Micro-Folie jeudi dernier. Si Evelyne excelle lorsqu’il faut chanter "E viva españa" de Georgette Plana, elle tient à jour ses goûts musicaux en évoquant sa chanson et son artiste préféré : le chanteur et accordéoniste de 40 ans Claudio Capéo et son titre Si j’avais su.

À quelques jours des 82 ans, Evelyne Artano reste un modèle plein de joie et d’humilité pour la nouvelle génération saint-pierraise, à découvrir dans le sujet de Lise Gaeta, Sony Chamsidine et Claudio Arthur.

Le sport associatif local au service du droit des femmes

Un monde sportif associatif local "impliqué dans la valorisation (...) du droit des femmes" selon Cynétia Moutou, déléguée aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes à la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon. "Ce sont quand même des valeurs fortes qui sont défendues aujourd’hui."

Elle salue la venue prochaine dans l’archipel de la compagnie Trimaran, déjà venue en 2022, qui traite des discriminations et des questions LGBTQIA+. "Elle va parler de violences sexuelles et sexistes (VSS) et de culture de l’égalité (...) et passer un message spécifiquement auprès des jeunes avec une vision pédagogique."