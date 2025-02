Venu à Saint-Pierre et Miquelon pour faire un documentaire sur l'archipel, Tom Coutty compte bien mettre en avant "la singularité" du territoire.

Venu dans l'archipel pour tourner un documentaire sur Saint-Pierre et Miquelon, s'est confié sur sa démarche. Son objectif, retranscrire la singularité de la vie dans l'archipel.

Tom Coutty, voyageur de l'âme et de l'image, nous a rejoints le 19 janvier pour capturer l’essence de Saint-Pierre et Miquelon et de ses habitants. À travers un documentaire, il entend tisser un récit vibrant où se mêlent exploration, résilience et profonde affection pour l’humanité. Son objectif ? Retranscrire avec sensibilité et authenticité les singularités du monde insulaire. Plongeons ensemble dans son projet, une invitation au voyage et à la découverte.

Bonjour Tom, avant de parler plus amplement de votre projet, parlez-nous un peu de vous.

Je m’appelle Tom Coutty, j’ai 27 ans. Je viens de Haute-Savoie, d’un petit village à 20 minutes de la frontière suisse. J’ai fait trois ans d’études en école de journalisme à l’HEJ de Montpellier. Je rêvais d’être commentateur sportif étant petit, mais je me suis finalement tourné vers le documentaire après avoir participé, en tant que stagiaire, à un festival de films sur le thème des aventures et des sports extrêmes. Nous avions pour mission de réaliser le JT quotidien du festival pendant une semaine. J’y ai fait un tas de rencontres passionnantes.

C’est à la suite de cette expérience que vous avez décidé de vous lancer dans le documentaire ?

Oui. Avant cela, je voyais ce métier comme quelque chose d’un peu intouchable, mais cette expérience m’a prouvé le contraire. J’ai toujours été très sensible à l’art, et à ce moment-là, plusieurs trajectoires se sont croisées : ma formation en journalisme, mon attrait pour l’art et le graphisme, mes multiples voyages et ma curiosité pour les différentes cultures. J’ai l’ambition de travailler le documentaire différemment. Je veux faire se rencontrer journalisme et art, entre liberté créatrice et rigueur documentaire.

Vous avez donc créé votre société à cette fin ?

Oui. L’objectif principal de cette société est justement de parcourir le monde et de montrer ce qu’il y a encore de vrai, de complexe et de singulier. Je veux offrir aux gens des clés de compréhension du monde dans un joli écrin. J’essaie de mettre en valeur le monde réel, la complexité de l’être humain. L’ultra standardisation de nos sociétés est, selon moi, un gâchis, et je veux mettre en avant les singularités de ce monde et de ses habitants.

Votre but est donc de retranscrire les singularités du monde. D’où vous vient cette envie ?

J’ai la sensation qu’en tant qu’êtres humains, nous gâchons notre vie en nous conformant à des codes globaux. Ceux-ci existent sans doute pour de nombreuses raisons : l’avènement des réseaux sociaux, le besoin de reconnaissance, de comparaison, d’identification… Je pense que cet archipel est un territoire qui va complètement à contre-courant de cette uniformisation. Ici, on est soi-même. C’est un endroit unique, et c’est l’une des raisons pour lesquelles je suis venu. Évidemment, c’est aussi une quête personnelle : je suis à la recherche de ce qui est en moi. Je veux me nourrir d’un maximum d’énergies différentes et aller à la rencontre de la complexité humaine. J’aurais la sensation de rater quelque chose si je mourais sans avoir essayé de comprendre autant que possible ce qui fait de nous des êtres humains.

Et vous venez donc chercher cette complexité du monde dans notre archipel ?

Mon but est d’essayer de raconter l’histoire de l’archipel à travers les yeux de celles et ceux qui y vivent. Je n’ai aucune légitimité pour le faire moi-même. C’est vraiment le regard des habitants qui m’intéresse. C’est en croisant un maximum de points de vue que je pense pouvoir mettre en valeur la complexité d’un lieu et de ses habitants. Mon regard, ma personne, n’ont pas d’importance. Ce qui me fascine, c’est la richesse sociale de l’archipel par rapport au nombre de personnes qui y vivent, et c’est cela que je veux cristalliser au maximum.

Qu’est-ce qui vous a surpris lorsque vous êtes arrivé ici ?

C’est plus grand que ce que j’avais en tête. Je pensais également que l’influence nord-américaine était moins présente. Évidemment, elle se ressent dans le style de vie, les produits de consommation, le sport… Mais j’ai été marqué par quelqu’un qui m’a dit que dans sa jeunesse, l’influence nord-américaine et québécoise était bien plus forte que l’influence française. J’ai aussi remarqué que certains jeunes semblent plus éloignés de cette dualité.

Y a-t-il eu des rencontres qui symbolisent parfaitement cette singularité que vous cherchez à mettre en avant ?

Oui, notamment celle d’un homme avec qui je discutais des rumeurs dans l’archipel. Je lui disais que c’était très humain de se nourrir de ces palabres, et il m’a répondu : "Ah mais moi, je ne suis pas humain, je suis Saint-Pierrais." Ça en dit long, selon moi ! C’est à la fois drôle et touchant. Mais en réalité, toutes les rencontres que j’ai pu faire m’ont profondément marqué. Les façons d’être, de faire, d’évoluer sont très différentes. Et le côté insulaire nourrit cette richesse.

Comment abordez-vous les entretiens avec les habitants ? Avez-vous une ligne directrice ?

Je ne veux surtout pas raconter une histoire telle que je me la représente dans ma tête. Ce n’est pas du tout ma démarche. J’ai une ligne directrice globale, puisque mon objectif est d’obtenir la substance du regard des habitants, mais je me laisse une grande part d’adaptation aux rencontres. Mon but est d’échanger avec des profils très divers et de leur laisser une grande liberté d’expression, sans les orienter avec une liste de questions figées. Dans l’ensemble, je trouve que c’est plutôt bien reçu.

Comment un archipel comme Saint-Pierre-et-Miquelon permet-il justement d’échapper à cette uniformisation des modes de vie ?

Je pense que l’aspect insulaire crée une sorte de bulle. Il y a aussi un attachement fort à cette bulle de la part des habitants, une volonté de « rester soi-même ». Le profil des personnes qui viennent, qui sont de passage ou qui s’installent, crée aussi une dynamique intéressante : elles peuvent chercher à "se trouver, s’identifier". Ici, on devient quelqu’un, alors qu’il est facile d’être personne dans le monde. L’aspect géographique, couplé à la vie des habitants et au mélange entre nouveaux arrivants et locaux profondément attachés à leur terre, constitue un cocktail unique de singularités.

Que ressentez-vous en voyant à quel point les habitants tiennent à leur territoire ?

Cela me rappelle l’attachement des gens pour ma région natale. Il y a des dynamiques très similaires. J’ai d’ailleurs voulu fuir cet attachement à un moment donné, en quittant la Haute-Savoie et mon village de 6 000 habitants. Bien sûr, c’est très différent, mais cela éveille en moi beaucoup de nostalgie. Cela me confronte à des sensations que j’avais du mal à gérer auparavant et me renvoie à ma propre évolution.

Tourner en hiver, parlez-nous-en.

C’est une expérience particulière. Je n’avais jamais tourné dans de telles conditions. Beaucoup m’ont demandé pourquoi j’étais venu à cette saison ! Mais cela fait partie de ma recherche de singularités. Ce sont des images rares, car les conditions ne sont pas idéales pour tourner. Pourtant, ces conditions hivernales difficiles font partie de l’archipel et de son patrimoine. J’aimerais encore plus filmer en extérieur, en pleine nature. Je n’ai pas encore pu aller à Miquelon à cause du climat, mais j’essaie d’y parvenir, car la mission serait incomplète sans cette étape.

Envisagez-vous de revenir ?

Je ne sais pas encore. Ce serait évidemment plus complet de raconter une autre histoire en revenant l’été. C’est aussi ça, la magie du documentaire : si je vois qu’il y a encore des choses à raconter, je prendrai le temps de revenir.

Un petit mot pour nos auditeurs qui hésitent encore à vous contacter ?

Je suis motivé pour rencontrer tout type de personnes. Beaucoup m’ont dit : "Trop bien ton projet, mais moi, je ne peux pas t’aider car je ne suis pas Saint-Pierrais" ou encore "Je n’ai rien d’intéressant à dire ou "Mon regard n’a pas d’importance". Non pas parce qu’ils n’avaient pas envie, mais parce qu’ils ne se sentaient pas légitimes ! Alors surtout, n’hésitez pas, n’ayez pas peur, contactez-moi ! À partir du moment où vous avez envie de vous exprimer sur votre vie, sur votre regard sur l’archipel, même si vous pensez ne pas être intéressant, vous l’êtes !

Je suis joignable par téléphone au 552695, et je demeure dans l’archipel jusqu’au 2 mars.