Vivre à Saint-Pierre et Miquelon : la série documentaire en cinq épisodes

Grandir, venir, revenir, rester ou vieillir à Saint-Pierre et Miquelon, le réalisateur Laurent Giraudineau permet aux habitants de l'archipel de se redécouvrir grâce à un œil extérieur. Celui d'un homme amoureux de ces îles, des gens et de la mer.

Annaïg Moraze •

En 1990, Laurent Giraudineau pose, pour quelques mois, ses valises à Saint-Pierre et Miquelon. Il sera journaliste à R.F.O. L'occasion de découvrir ces îles, pendant le tournage de reportages, afin de couvrir les événements de cet été là.

Tombé sous le charme de ces petits bouts de terre, Laurent Giraudineau ne pense pourtant pas y revenir un jour. Les années passent, mais l'archipel a toujours une place dans son cœur. Presque trente ans plus tard, il est de retour.

Après plusieurs séjours sur Saint-Pierre et Miquelon, j’ai quasiment acquis une conviction : plus qu’ailleurs en métropole, ce territoire-là façonne ses habitants, et tente de les retenir. Autant ceux qui y sont nés que de nouveaux venus. Ceux qui reviennent aux sources comme ceux qui ont dû y rester toute leur vie, et qui n’envisagent pas de mourir ailleurs. Laurent Giraudineau

À la découverte des habitants

Avec son acolyte et caméraman Nick Resmann, Laurent Giraudineau dresse ici une carte postale des îles, à travers ses habitants, originaires d'ici ou de passage. Les jeunes et les moins jeunes se confient. une façon de découvrir Saint-Pierre et Miquelon, au travers d'histoires de femmes et d'hommes qui racontent, qui se racontent.

Une série en cinq épisodes, co-produite par Saint-Pierre et Miquelon la 1ère.

Grandir à Saint-Pierre et Miquelon

Venir à Saint-Pierre et Miquelon

Revenir à Saint-Pierre et Miquelon

Rester toute une vie sur l’archipel

Vieillir à Saint-Pierre et Miquelon