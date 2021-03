Science Ô fête ses dix ans avec une semaine de conférences consacrées aux Outre-mer

Jeanne Péru-Gelly •

Depuis dix ans, l’association Sciences Ô se donne deux missions : aider les bacheliers originaires d’Outre-mer à intégrer Science Po et promouvoir les cultures ultramarines.

Du lundi 29 mars au samedi 3 avril se tiendra la dixième édition de la semaine des Outre-mer. Historiens, politiques, sociologues, associatifs… Des invités aborderont lors de conférences ouvertes à tous des problématiques ultramarines.

Magalie Danican, étudiante d'origine guadeloupéenne de 21 ans, préside l'association qui organise l'évènement. Entretien.

Comment avez-vous choisi les thèmes qui seront abordés cette année au cours de la semaine des Outre-mer ?

D’habitude, on se concentre sur un grand thème qu’on décline au cours de la semaine. Cette année on a voulu ouvrir la discussion, ouvrir les portes. Ce sont des sujets qui sont d’actualité, mais pas seulement, ce sont aussi des sujets qui sont peut-être peu connus, peu abordés sur le territoire national et qu’on a voulu mettre en lumière.

L’Unef, l’un des principaux syndicats étudiants, est au cœur d’une polémique pour avoir organisé des réunions non mixtes, interdites aux personnes blanches. Votre association est-elle ouverte à ceux qui n’ont pas de lien particulier avec l’Outre-mer ?

Tout à fait. A titre d’exemple, cette année, notre vice-présidente n’est pas des Outre-mer. Elle est de La Rochelle. Elle porte la cause ultramarine, donc elle a été nommée. C’est vraiment une association qui vise à accueillir et à accompagner, on ne porte aucun discours politique.



Il y a-t-il plus d’étudiants ultramarins qui intègrent Sciences Po depuis la création de Sciences Ô ?

Il y a de plus en plus d’ultramarins qui intègrent Sciences Po, cela dit la proportion reste faible. Cette année avec la réforme du concours d’entrée [les lycéens pourront désormais candidater via la plateforme Parcoursup, ndlr] les ultramarins ont la chance de pouvoir tenter. On a lancé une campagne de sensibilisation auprès des lycées ultramarins pour qu’ils puissent motiver leurs élèves à tenter les concours, et on espère voir des résultats, et peut être une augmentation des admissions, dès la rentrée 2021.



Où en est l’état de la connaissance des Outre-mer au sein de l’institut d’études politiques ?

Il y a une évolution sur la question. Cela dit, certains ne savent même pas ce que sont les territoires d’Outre-mer, où ils se situent.. C’est une minorité, je caricature un petit peu. Depuis la création de Sciences Ô on a une plus grande visibilité, mais ce travail doit être prolongé sur la durée.

Sciences Po a fait un effort sur la question, il y a des modules qui sont dédiés aux Outre-mer, mais l’enseignement central n’intègre pas forcément dans le programme les Outre-mer. C’est quelque chose qui peut poser problème, mais il y a tout de même un effort de la part de l’école.