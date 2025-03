(Re)vivez le Carnaval des deux rives de Bordeaux aux couleurs de l'Amazonie

Six groupes de carnaval antillais ont défilé dimanche 9 mars lors du Carnaval des Deux Rives à Bordeaux. Placée sous le thème "Amazonie", cette édition a mis à l'honneur la diversité culturelle, la faune, la flore et les mythologies de cette région cruciale pour notre planète.



En provenance de la région parisienne et des outre-mer, plusieurs groupes emblématiques des Antilles-Guyane ont participé au défilé de Bordeaux avec les sonorités du carnaval : VakBand, Monsters Karnival, Dynamit la, Twopikal All stars et Baz et "BazLa 9.7 degrés".

Le départ du défilé a été donné ce dimanche après-midi depuis le Quai des Queyries, au Ponton Yves Parlier. Les carnavaliers passent ensuite par le Pont de pierre, puis le Cours Victor Hugo et le Cours Pasteur. Une vraie déambulation dans les principales artères de Bordeaux.

Suivez le direct avec la 1ère ; Alex Lévéillé et Karl Laul Sirder

Défilé carnavalesque dans les rues de Bordeaux • ©karl Behary Laul Sirder

Le point d'orgue de cette manifestation s'est tenu Place Pey Berland.

En mettant l'accent sur le thème de l'Amazonie, cette édition a célébré la diversité culturelle, la faune, la flore et les mythologies de cette région cruciale pour notre planète.

Suite du carnaval après un coupure dans la liaison • ©Karl Behary Laul Sirder

La fête se poursuivra à 21h avec Caribombo, percussionniste et DJ vénézuélien mêlant traditions et sons électroniques.