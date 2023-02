Teheiura Teahui : "Je n'ai pas encore gagné Koh-Lanta, mais qui sait ?" [#MaParole]

Cécile Baquey •

Il a participé à quatre éditions de Koh-Lanta : en 2011, 2012, 2014 et 2019. Et si on lui en propose une cinquième, il est prêt à faire son sac à dos sur le champ. Teheiura Teahui considère que cette émission est faite pour lui. Se débrouiller pour survivre sur une île en pêchant et en construisant un abri, il sait faire et ce depuis sa tendre enfance à Tahaa.

#1 Une enfance à Tahaa

Chez lui près de Béziers, Teheiura Teahui a accepté de raconter son parcours. A Tahaa où il a grandi, il se souvient de sa "grande timidité". Aujourd’hui, c’est une toute autre histoire. Mais pendant des années, Il a eu du mal à prendre la parole en français car à la maison avec sa famille ou ses amis, Teheiura parlait en tahitien. En revanche, à l’école ou avec sa mère, il devait s’exprimer en français. Or il a toujours eu une préférence pour le tahitien, aujourd’hui encore. Et à l’école du dimanche (le catéchisme chez les protestants) où il se plaisait, l’enseignement se faisait aussi en tahitien.

Fanatique de bicyclette, celui qui se faisait appeler hu’a, le petit, adorait bricoler ses vélos. La mécanique, une passion qui l’a mené d’abord à Raiatea puis à Tahiti afin de passer un BEP. Par la suite avec son ami Tamatoa, Teheiura a eu envie de partir étudier dans l’Hexagone. Son dossier a été accepté au lycée Jean Mermoz à Montpellier où il a passé son bac professionnel en énergétique. Le Polynésien se souvient très bien de son départ de l’île et de l’émotion qu’il a eu en quittant sa famille et le fenua. A l’aéroport, avant d'embarquer, il a été recouvert de colliers de coquillages.

Arrivé à Paris, les premiers jours ont été rudes. Il faisait froid, tout gris. Teheiura se souvient en particulier de ce jour ou revenant de la boulangerie avec Tamatoa, ils se sont perdus en cherchant l’appartement de leur ami. Impossible de rencontrer un Parisien prêt à les aider à trouver leur chemin.

#2 L'appel de l'aventure

A l’internat à Montpellier, Teheiura s’adapte vite à sa nouvelle vie. Il passe son bac professionnel en énergétique. Et après une année d’étude, il rentre pour les vacances scolaires en Polynésie et décide de poursuivre ses études dans l’Hexagone. Il se cherche un peu et finit par suivre une formation de cuisinier à Sète.

Mais quand l’émission Koh Lanta sort à la télévision, Teheiura Teahui se dit que cette émission est faite pour lui. Vivre et se débrouiller sur une île quasi-déserte, il sait faire. Il a l’expérience des séjours sur les motus, les îlots près de Tahaa.

Il envoie donc son dossier de candidature, mais ça ne marche pas tout de suite. Son premier casting en 2008 à Marseille s’avère catastrophique. Il a du mal à s’exprimer avec aisance. A force de persévérance, ça finit par fonctionner. La société de production l’appelle pour une émission sur M6 intitulée Total Wipeout. Et après quelques mois, il est finalement recruté pour Koh-Lanta. La sélection est interminable, mais Teheiura parvient vaillamment à passer toutes les étapes. A cette époque, il était cuistot dans un restaurant de routiers à Macon et venait de signer un CDI. Il a dû prévenir en catastrophe son patron qu’il plaquait tout pour Koh-Lanta.

Lors de la première édition de l’émission, il prend donc un vol pour aller vers Raja Ampat, l’île d’Indonésie choisie par la production, et l’aventure commence par un naufrage. Avec un jean bien lourd, difficile d'avancer, mais Teheiura y parvient tout en aidant certains aventuriers comme Gégé qui venait juste d’apprendre à nager. Le fait d’être polynésien a vraiment été un atout selon Teheiura pour bien vivre l’émission Koh-Lanta.

#3 Le retour du guerrier

Chez Teheiura, près de Béziers, la maison est conçue pour les enfants. Une petite piscine, un parc pour jouer et un adorable chat noir qui miaule doucement. Dans le troisième épisode de #MaParole, Teheiura Teahui se souvient de son retour en Polynésie en 2012 après sa première participation à Koh-Lanta. Un programme de ministre lui avait été concocté : rencontre avec Oscar Temaru, le président à ce moment-là, rencontre avec le maire de Papeete, Michel Buillard, puis retour à Tahaa où il est arrivé en pirogue escorté par des jeunes de son île. C’était magique pour l’enfant du pays. Il se rappelle en particulier de cette petite fille qui a déclamé un orero (discours en tahitien) en son honneur à Tahaa. En Polynésie, l’émission Koh-Lanta a été beaucoup suivie du fait de la présence de Teheiura.

En 2013, l’émission emblématique de TF1 est très critiquée. Un candidat meurt, puis le médecin de l’émission se suicide. Le contexte est difficile et reste douloureux pour Teheiura qui connaissait bien le docteur. Malgré tout, il accepte de participer à une troisième émission en 2014. Les tests médicaux sont alors considérablement renforcés, explique-t-il. Le Polynésien ne gagne pas, encore une fois. En quatre émissions, il n’a jamais gagné. Il n’arrive pas à avoir "ce côté stratège" qui lui permettrait de vaincre, mais il semble ne pas le regretter une seconde.

Teheiura rêve d’ouvrir un jour son restaurant, une fois la crise sanitaire terminée. En attendant, grâce à Koh-Lanta, il a pu s’acheter un food truck qu’il a baptisé le Manatoa (l’esprit du guerrier). Et à la belle saison, il sillonne la France pour faire découvrir la gastronomie polynésienne.

Après Koh Lanta, Teheiura Teahui s'est lancé dans la cuisine • ©TDB

Aujourd’hui à la prise de son : Bruno Dessommes.

♦♦ Teheiura Teahui en 5 dates ♦♦♦

►7 mai 1978

Naissance à Papeete

►8 juillet 2006

Mariage avec Céline à Cazouls les Béziers

►Mai 2011

Premier tournage de Koh-Lanta

►Juin 2015

Lancement du food truck, le Manatoa (l'esprit du guerrier)

►Août 2020

Sortie de sa biographie Aventurier dans l'âme (Au vent des îles)