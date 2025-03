Téléthon 2024 : près de 700 000 euros collectés dans les Outre-mer

Lors des deux journées de mobilisation du Téléthon 2024, en novembre, l'association a collecté plus de 96,5 millions d'euros. Les Ultramarins se sont encore massivement mobilisés pour cette édition 2024. Depuis près de 40 ans, l'AFM-Téléthon collecte des dons et finance des programmes de recherches pour traiter des maladies rares.

Sur les 96,5 millions d'euros collectés en deux jours, plus de 674 000 l'ont été depuis un département ou territoire d'Outre-mer. Les 29 et 30 novembre derniers, plus de quatre millions de personnes se rassemblaient sur les 25 000 évènements organisés pour soutenir la cause. Des résultats, "fruit de la formidable mobilisation de millions de donateurs, bénévoles et partenaires", pour l'AFM -Téléthon.

De très bons résultats en Outre-mer

Tous les territoires ultramarins se sont associés en masse à la collecte du Téléthon 2024. Les plus généreux ont été les Réunionnais. Plus de 315 000 euros ont été donnés sur l'île. La Martinique (127 700 euros) et la Guadeloupe (96 28 euros) complètent le trio de tête de solidarité. "C'est une très belle année au niveau national et également au niveau des Outre-mer, sachant que le contexte social était compliqué dans plusieurs territoires", se félicite François Lamy, vice-président de l'Afm-Téléthon.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AFM Téléthon (@telethon_france)

Rapporté au nombre d'habitants par territoire, c'est Saint-Pierre et Miquelon qui est largement en tête avec plus de 33 000 euros de dons pour moins de 6 000 habitants.

95 % de maladies rares sans traitement

Parmi les programmes de recherches financés par les dons : une étude clinique pour les malades de drépanocytose. La drépanocytose, maladie du sang rare, touche des milliers de personnes en France et en Outre-mer. Cet essai clinique innovant débute ainsi ses phases précliniques finales et de production technique des lots cliniques, "permettant aux équipes de franchir cette nouvelle étape", précise l'association. "On a encore énormément besoin de financer la recherche, les essais cliniques coûtent très cher", explique le vice-président de l'Afm-Téléthon.

"On finance vraiment les centres très pointus sur ces maladies rares très particulières. C'est le cas de la drépanocytose. C'est un espoir supplémentaire pour cette maladie qui fait des ravages, notamment dans les territoires d'outre-mer", explique François Lamy. Depuis quelques années, les fruits de la recherche, engagée depuis des décennies, payent. Des essais cliniques et des médicaments financés par les dons au Téléthon permettent désormais de sauver des vies. Mais 95 % des maladies rares restent sans traitement selon les données de l'association.

"L'esprit Téléthon" en jeu

Malgré les efforts, la mobilisation doit continuer pour les membres de l'association. "Il y a eu une très belle mobilisation sur le terrain, avec l'esprit Téléthon : la fête, la joie", raconte François Lamy, rappelant que les nouveaux bénévoles sont toujours les bienvenus sur tous les territoires. "Les sportifs se sont mobilisés avec des défis sportifs et les élèves qui ont été présents avec les actions dans les écoles."

L'esprit Téléthon ne se résume pas à trois jours de collectes de dons, martèle François Lamy, vice-président de l'association : "L'AFM Téléthon se bat auprès des malades sur le terrain, en aidant des structures locales qui aident les familles." Dans ce sens, un week-end d'information autour des maladies neuromusculaires est organisée par l'AFM-Téléthon en Guyane, à Cayenne les 11 et 12 avril.