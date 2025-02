Témoignage. "Ma vie s’est arrêtée ce soir-là" : passé à tabac par ses collègues, Bryan a tout perdu

Bryan, un Guadeloupéen de 36 ans, a été victime d'une violente agression l'année dernière, dans la boîte de nuit cannoise où il travaillait. Traumatisé, sa vie personnelle et professionnelle en a été complètement bouleversée.

Manuela Bourgeois •

Le 11 août 2024, dans la discothèque cannoise où il travaille, les collègues de Bryan lui demandent de retirer son sac qui gène dans un bureau. Occupé, Bryan répond qu'il finit d'abord d'accueillir ses clients. Son responsable réitère sa demande. Bryan s'exécute en se plaignant. Quelques minutes plus tard, tout bascule. Ses collègues commencent à l'insulter puis le rouent de coups. Son visage est tuméfié.

À ce moment, c'est le black out. Le Guadeloupéen est transporté d'urgence à l'hôpital. Au réveil, il constate qu'il a un nerf sectionné avec perte de sensibilité, les dents cassées, la pommette et le nez fracturés. On lui annonce que sa mâchoire gauche devra être reconstruite. Les opérations s'annoncent lourdes... L'homme de 36 ans subit de nombreuses interventions chirurgicales. Pourtant, son calvaire ne s’arrête pas là.

Menaces à l'hôpital

Alors qu'il se trouve à l'hôpital, les proches de ses agresseurs lui font vite comprendre qu’il ne doit pas porter plainte. Des menaces explicites, selon lui. Il raconte qu'une tentative d’agression aurait été orchestrée. Face à ce danger imminent, la sécurité du centre hospitalier a été renforcée pour assurer sa protection.

Les hommes soupçonnés d'avoir violemment tabassé Bryan écopent de 8 mois de prison avec sursis pour l’un et 8 mois de détention aménagée pour l’autre. Des peines que l’avocat de la victime, Me Profit, juge trop clémentes. "Il est très bouleversé par les faits qu'il a subis. En mon sens, la réponse pénale n'est pas adaptée, elle est quand même assez timide. Mon client voulait une audience publique, mais il en a été privé. Sa tête a été heurtée à plusieurs reprises contre le sol, il a subi un acharnement. 8 mois de sursis, ce n'est pas suffisant !"

Bryan • ©Bryan Leres

"Mon espoir s’est éteint"

Avant le drame, Bryan vivait confortablement de son travail et de ses coachings sportifs. Aujourd’hui, il lutte pour survivre. L’agression a été reconnue comme un accident de travail. Certaines séances de kiné dont il a besoin sont prises en charge, mais cela reste dérisoire face à ses besoins. Depuis son traumatisme et ses douleurs, il continue à être suivi psychologiquement mais ne se sent pas prêt à travailler de nouveau.

Sans revenus, le Guadeloupéen dort parfois au centre social de Cannes, chez des amis ou dans sa voiture. "Juste de quoi manger, parfois pas plus", témoigne-t-il. Une situation difficile à laquelle s’ajoute un regret : "Je n’ai même pas pu assister à la rentrée de ma fille", souligne-t-il. Sa fille, qu’il ne voit presque plus depuis son agression. Longtemps, il a porté un masque pour lui cacher ses blessures, ce qui n’empêchait pas ses questions. "Papa, pourquoi tu mets le masque ? Tu as quoi sur le front ?"

Face à cette tragédie, la réaction de son employeur aurait été glaçante. "Ça va passer, tu veux un jus d’orange ?", lui aurait demandé son patron juste après son passage à tabac. Une phrase qui résonne encore douloureusement pour Bryan qui se sent abandonné.

Aujourd’hui, Bryan n’attend plus qu’une chose : que justice soit rendue. S’il ne peut pas faire appel de la décision rendue au pénal, l’audience de réparations au civil reconnaîtra peut-être son statut de victime et il pourrait être indemnisé pour le préjudice vécu. L’audience aura lieu en octobre. Mais il le dit avec douleur : "Mon espoir s'est éteint".