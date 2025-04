L'Outre-mer face à la fiscalité américaine : un traitement hors Union Européenne

Les nouveaux plans du gouvernement américain n'imposent pas les mêmes droits de douane à l'Outre-mer qu'au reste des territoires dépendant de l'Union européenne. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte verront leurs produits imposés à hauteur de 10% supplémentaires par les autorités américaines. la Réunion, qui bénéficie pourtant du même statut légal, verra ses produits taxés à hauteur de 37%.

Donald Trump, le président américain a annoncé cette nuit (mercredi 2 au jeudi 3 avril) mettre en place des nouveaux droits de douane sur les produits entrant aux États-Unis,

Selon un tableau de la Maison Blanche récapitulant les nouvelles surtaxes douanières américaines, les départements et territoires ultramarins français vont être soumis dans les prochains jours à des niveaux de taxation individuels, bien différents des 20 % qui vont s'appliquer à l'UE.

©BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Les DROM, des territoires indépendants de l'UE selon Trump



Parties intégrantes du territoire douanier de l'UE mais considérées fiscalement comme des territoires tiers, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte verront leurs produits imposés à hauteur de 10 % supplémentaires par les autorités américaines.

En revanche, la Réunion, qui bénéficie pourtant du même statut légal, verra ses produits taxés à hauteur de 37%.

Le gouvernement américain prévoit aussi d'imposer des droits de douane de 50% sur les produits importés depuis l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon mais de 10% sur ceux arrivant de la Polynésie française, deux territoires qui ne font pas partie de l'Union européenne aux yeux des douanes.

"Notre pays a été pillé, saccagé, violé et dévasté par des nations proches et lointaines, des alliés comme des ennemis", a asséné mercredi Donald Trump, avant d'exhiber une liste des partenaires commerciaux concernés.

Cette différenciation vue par l'administration américaine conduit à l'application de niveaux de taxation individualisés pour les exportations ultramarines françaises vers les États-Unis. L'objectif affiché est de distinguer les produits issus de ces territoires de ceux provenant de l'UE, soumise à des politiques commerciales et tarifaires spécifiques dans ses relations avec les États-Unis.

Les nouveaux droits entreront en vigueur les 5 et 9 avril 2025.

Emmanuel Macron va réunir à l'Elysée, jeudi 3 avril à 16 heures, "les représentants des filières impactées par les mesures tarifaires annoncées par les États-Unis", a fait savoir la présidence de la République.