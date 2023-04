Un Guyanais et un Martiniquais tué par balles à Rennes : un suspect interpellé à Mayotte

Un homme a été interpellé lundi à Mayotte dans le cadre de l'enquête ouverte après la mort d'un Guyanais et d'un Martiniquais tués par balles dans un quartier populaire de Rennes la semaine dernière, a annoncé mardi le procureur de la République de Rennes.

Outre-mer la 1ère •

"Sans antécédent judiciaire", le suspect est né en 2000 à Mamoudzou et a été interpellé dans cette ville, a précisé le procureur Philippe Astruc lors d'une conférence de presse.

L'homme a été placé en garde à vue et ramené dans l'Hexagone. Il "vient d'arriver à Rennes", a déclaré le magistrat, précisant que la compagne du suspect avait été interpellée dans l'Hexagone et placée en garde à vue.

Le 28 mars 2023, "un individu la tête recouverte d’un casque de moto ouvre le feu en mode rafale avec une arme automatique sur un groupe d’individus habituellement rassemblés sous le porche du centre commercial", restitue le communiqué du Procureur de Rennes.

Le lieu de la fusillade, considéré comme "un lieu de revente de stupéfiants clairement identifié", et le "type de faits laissent envisager un possible règlement de comptes sur fond de stupéfiants", a estimé M. Astruc. L'arme utilisée était un Luger 9mm de calibre 12 dont 16 étuis percutés ont été retrouvés sur place. L'auteur des tirs était arrivé à pied avant de tirer mardi dernier vers 22H00 sur un groupe de quelques personnes rassemblées.

Une victime martiniquaise et l'autre guyanaise

"Deux membres du groupe visé (de 5 à 8 personnes) étaient mortellement touchés ; un homme, âgé de 34 ans, était atteint d’une balle dans la tête, un second, âgé de 29 ans, était touché au thorax, au flanc et à la cuisse. Ces deux victimes ont succombé sur place à leurs blessures en dépit de l’intervention rapide des secours", selon le communiqué.

Les deux victimes décédées étaient nées l'une en 1988 à Cayenne et l'autre en 1994 en Martinique. La police judiciaire a été saisie d'une enquête criminelle pour assassinat et tentative d'assassinat.

En juin 2022, plusieurs jeunes avaient été la cible de tirs dans ce quartier de Rennes. Une dizaine de jours plus tôt, un jeune homme y avait été mortellement poignardé.