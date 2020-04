Un restaurant antillais parisien offre des plateaux repas aux personnels soignants

Mardi 21 avril, la Kréol Bowl a fait don de plateaux repas aux personnels soignants de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre en Île-de-France. Pour Stephie Guitteaud, gérante du restaurant, il est important d’être solidaire en cette période de crise sanitaire mondiale.

Nourriture gâchée

J’ai vite constaté qu’il y avait une perte de denrées alimentaires. De là m’est venu l’idée de faire don de ces plats.

Dons aux hôpitaux et aux sans-abri

Depuis le début de la pandémie, nombreuses sont les initiatives de solidarité qui ont émergées un peu partout en France. Et les ultramarins ne sont pas en reste.Stephie Guitteaud est gérante du restaurant de street food Kréol Bowl qui a ouvert début novembre, passage Choiseul à Paris. Et pour elle, il était logique de participer à l’effort collectif.Dès le début du confinement, elle a commencé à proposer ses plats aux saveurs caribéennes en livraison. Mais la jeune femme de 33 ans, originaire de Guyane et de Martinique, a rapidement vu son activité baisser.Elle s’est alors rapprochée d’associations parisiennes afin de distribuer des repas aux sans-abri. Le marché de Rungis participe également à l’initiative en lui fournissant gratuitement des ingrédients.“Et puis m’est venue l’idée de servir aussi des repas au personnel médical, qui fait quotidiennement face au Covid-19”, ajoute Stephie Guitteaud.L’hôpital du Kremlin-Bicêtre (Île-de-France) est le premier à avoir bénéficié de ces dons. Mardi 21 avril, Stephie et son équipe leur ont amené une cinquantaine de plateaux repas.