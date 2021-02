VIDEO. De mer en filles, le surf polynésien au féminin

Outre-mer la1ère •

L’océan est au cœur de la culture tahitienne, de ses croyances spirituelles et de sa vie contemporaine. Dans l'archipel, chevaucher des vagues serait une pratique ancienne, ancestrale, dont les femmes ont peu à peu été gommées. Cependant toute une génération se prépare à réécrire l'histoire du surf au féminin à l'instar des trois filles de la famille Fierro. Vahine, l'aînée à 21 ans est la toute première Polynésienne championne du monde de la discipline. Ses deux jeunes soeurs Heimiti et Kohai aimeraient lui emboîter le pas et pourquoi pas vivre de leur passion et explorer le monde grâce à celle-ci. Heimiti, à 16 ans, fait partie des quelques filles qui s'entraînent dur dans la seule section sport-étude consacrée au surf de l'archipel. Kohai,14 ans, la benjamine compte bien elle-aussi suivre les traces de ces deux soeurs.

3 soeurs Fierro • ©Tim Mc Keena

Nous suivons Vahine sur le site de Teahupo'o, dont la vague est considérée comme l'une des plus dangereuses au monde. A ce jour, Vahine est l'une des rares femmes à oser l'affronter. Il en faut plus pour décourager Vahine qui surfe comme aucune Polynésienne avant elle. Désormais toute une génération espère lui emboîter le pas et se construire un avenir comme la toute jeune mais déjà très prometteuse Kiara Gold,10 ans, pour qui Vahine est un modèle.

De mer en filles • ©Tim Mc Keena

Et comme on dit, bon sang ne saurait mentir. On devrait encore entendre parler des soeurs Fierro. Et pourquoi pas retrouver Vahine et ses soeurs en 2024 à Teahupo'o pour les Jeux Olympiques puisque le site a été retenu pour accueillir les épreuves de surf.

Instagram : @vahinefierro, @heimiti.fierro, @kohaifierro2

Réalisation : Lisa Monin et Sébastien Daguerressar

Production : Babel Doc, 2020