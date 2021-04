VIDEO. Filme l'avenir en Guadeloupe

Outre-mer la1ère •

Un projet d'envergure nationale

Filme l’avenir est un projet d’envergure nationale proposé par les Amis du Comedy Club, une association présidée par Jamel Debouzze. L’association a pour objectif de faire découvrir aux jeunes les métiers du cinéma afin de libérer la parole et créer de nouvelles vocations. La Guadeloupe a fait partie de ce dispositif l’été passé et 4 villes ont accueilli les tournages. Cette action culturelle a été portée en Guadeloupe par l'association "Dans mon hall ». Les 12 vidéos ont été tournées en août 2020 au Moule, à Pointe-à-Pitre, aux Abîmes et à Capesterre. 2 jours dans chaque ville et 3 films réalisés dans chaque lieu. La première matinée était dédiée aux cours théoriques sur l’écriture d’une histoire, les techniques de tournage sur smartphone et au jeu d’improvisation. La journée et demie suivante était consacrée au tournage, montage et présentation des films.

Pointe-à-Pitre : borin party

Un thème : la solidarité

Une durée de 90 secondes était conseillée. Un thème commun : la solidarité. 83 jeunes se sont prêtés au jeu. Les apprentis vidéastes ont été accompagnés et encadrés par des professionnels : le réalisateur et monteur martiniquais Wally Fall, Dimitry Zandronis, réalisateur, producteur, monteur et formateur engagé dans un travail auprès des jeunes en Guadeloupe depuis plusieurs années, Olivier Kancel, réalisateur guadeloupéen et Alice Tubert, réalisatrice issue du documentaire.

Capesterre - Regarde-moi

Pas si facile de faire passer en si peu de temps un message. Ces jeunes ont su être créatifs, avec pour certains un réel sens de la chute ou de l’effet de surprise. Un défi relevé à chaque fois avec brio par les participants.

Pour découvrir les vidéos, rendez-vous ICI.