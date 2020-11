VIDEO. Guadeloupe, les victimes de la route

Pour beaucoup de Guadeloupéens, conduire est un art de vivre, pour les autres c'est une nécessité incontournable du quotidien. C'est aussi une pratique à risque : en 2019, 39 morts et 334 blessés ont été recensés sur l'île. Une situation alarmante pour un archipel de moins de 400 000 habitants.

Outre-mer la 1ère •

Un chiffre en augmentation par rapport à l'année précédente. Ils sont victimes de la vitesse, du non port du casque ou de la ceinture. L'alcool et les stupéfiants font aussi des ravages puisque leur usage est jusqu'à quatre fois supérieur à ce qui est constaté dans l'Hexagone.Comment expliquer de tels chiffres ? Qui sont les victimes de la route ? Comment vit-on après un tel drame ? Que fait-on pour endiguer le phénomène ?Dans ce documentaire, suivez des personnes concernées par la problématique de la sécurité routière. Pierre Guy est le président de motard Kapestè, une association qui œuvre depuis 19 ans pour la sécurité des deux roues. Youyou, a été victime d'un accident de la route qui a brisé sa vie. Quant à Cédric, il en est à sa deuxième suspension de permis pour conduite en état d'ébriété...Entre passion et nécessité, culture et comportements dangereux, ce documentaire dresse le tableau d'une île victime de ses mœurs et impuissante malgré les nombreux acteurs engagés en faveur de la sécurité routière.