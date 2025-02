VIDÉO. Vivre au pays, rester, partir, revenir ? [Outre-mer et si on bougeait les lignes ?]

Est-ce possible de "Vivre et travailler au pays" partout dans les Outre-mer aujourd’hui ? À l’heure de la mondialisation des économies, est-ce une aspiration réalisable pour tous ? Est-ce compatible avec les données démographiques de nos territoires notamment la baisse de la fécondité et l’augmentation de l’espérance de vie ? Un rapport sur la situation démographique et le maintien des forces vives dans ces territoires a été présenté en janvier.

Comment faire pour que les jeunes ultramarins partis étudier dans l’Hexagone ou ailleurs dans le monde reviennent sur leur territoire de naissance ? À cette question, les acteurs politiques n’ont pas encore trouvé la solution miracle, mais des initiatives voient le jour sur certains territoires, comme en Martinique. Depuis 2019, l’association Alé Viré, initiée par la sénatrice Catherine Conconne mène des actions pour le "repeuplement de la Martinique". La Martinique tout comme la Guadeloupe fait face à une double problématique : le départ des jeunes et le vieillissement de la population. Pour la parlementaire, les actions de sa structure portent leur fruit avec 90% de réussite. Le démographe et sociologue Claude-Valentin Marie souligne que cette problématique du départ massif des jeunes ultramarins a été signalée depuis une vingtaine d’années. "On ne peut pas généraliser toutes les situations ultramarines à partir de ce qui est observé aux Antilles" affirme le démographe.

Un rapport parlementaire sur la question

La délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale dans le cadre d’un rapport sur la situation démographique des Outre-mer et le maintien des forces vives dans ces territoires a auditionné plusieurs acteurs. Le rapport a été présenté en janvier par trois députés ultramarins, Mikaele Seo, Jiovanny Wiliam et Elie Califer. Pour ces trois parlementaires il était nécessaire de s’emparer du sujet au regard de la situation dans ces territoires, même si les réalités ne sont pas les mêmes d’un territoire à un autre ; vieillissement de la population aux Antilles et augmentation et rajeunissement de la population en Guyane et à Mayotte. "Il y avait urgence d’étudier de près les situations" selon Elie Califer, député de Guadeloupe et coauteur du rapport.



Plus d’offres de formations et de débouchés professionnels

Le phénomène d’expatriation des jeunes notamment surtout dans l’hexagone est significatif pour Claude-Valentin Marie. Pour pallier cela, il faut que les territoires d’origine soient en capacité d’offrir un accès à l’éducation et à une formation de qualité mais aussi d’offrir des débouchés professionnels.



Dans ce cadre, contrairement aux autres territoires, La Réunion fait figure d’exemples avec des formations plus étoffées. "La Réunion arrive à garder ces jeunes ; ce qui n’est pas le cas des Antilles" explique Claude-Valentin Marie. Il faut donner envie aux natifs des territoires diplômés de rentrer souligne de son côté Mikaa Blugeon-Mered, spécialiste de géopolitiques des Outre-mer. Des Antillais diplômés préfèrent rester dans l’Hexagone plutôt que de rentrer pour Claude-Valentin Marie. Mais les nouvelles technologies peuvent permettre aux jeunes d’étudier et de travailler à distance, "une solution pour garder les jeunes sur place y compris ceux qui se lancent dans les nouveaux métiers" pour Mikaa Blugeon-Mered.

Wallis et Futuna, territoire éloigné de l’Hexagone est un cas à part, depuis les années quatre-vingt, l’archipel a perdu plus de 25% de sa population ; des jeunes qui partent et qui ne reviennent pas, faute d’emplois sur place ; les administrations publiques sont saturées. En Nouvelle-Calédonie, lors de la rentrée scolaire il y a quelques jours, on a pu constater une baisse du nombre d’élèves présents. Le chiffre d’un millier d’élèves en moins circule ; une partie de cette baisse serait liée à des départs du territoire consécutif aux évènements qu’a connu la Nouvelle-Calédonie en 2024. La chambre de commerce et d’industrie en se basant sur les chiffres de l’activité de l’aéroport de la Tontouta estime, elle, à 10.700, le nombre de personnes qui auraient quitté la Nouvelle-Calédonie. Mais ce ne sont pas des chiffres officiels ; un recensement est prévu du 22 avril au 28 mai, conduit par l’institut de la statistique et des études économiques.



Silver Economie, un piège ?

Les retours au pays ne concernent pas seulement les jeunes mais aussi les retraités natifs au terme de leur carrière dans l’Hexagone. Ce qui pourrait être une piste de développement pour les Outre-mer dans ce concept de Silver Economy inventé par les économistes, peut être un piège pour Mika Blugeon-Mered. "Les territoires n’attireraient alors que des vieux, comme certains pays européens, comme le Portugal ; et dans ce cadre les jeunes ne trouveraient pas leur place ".



Remise en question des recensements

Les résultats du recensement de la population ne sont pas acceptés partout. En Guyane et à Mayotte, élus et population remettent en cause les chiffres de l’Institut national de la statistique des études économiques. Un non-sens pour Claude-Valentin Marie qui affirme qu’à "Mayotte, les chiffres sont instrumentalisés par la classe politique". La méthode utilisée à Mayotte est la même que partout ailleurs sur le territoire national. Il explique que le problème réside dans "le dispositif de l’INSEE à Mayotte qui a du retard".

Dans les recommandations, les auteurs du rapport suggèrent la création d’une direction régionale de l’INSEE propre à Mayotte et à la Guyane, pour selon Elie Califer, "tenir compte des difficultés locales ".

Les invités de l'émission :

Claude-Valentin Marie, Mikaa Blugeon-Mered, Elie Califer et Catherine Conconne

En plateau :

Claude-Valentin Marie : sociologue, démographe et conseiller pour l'OM auprès de la direction de l'institut national d'études démographiques (INED),

Mikaa Blugeon-Mered : enseignant en Géopolitique des Outre-mer – Sciences Po,

En duplex de Martinique :

Catherine Conconne : sénatrice de la Martinique,

En duplex de Guadeloupe :

Elie Califer : député de la Guadeloupe, coauteur d'un récent rapport sur la situation démographique des Outre-mer.

