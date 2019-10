L'après Kassav : à quand une vraie salle de spectacle à Wallis ?

L' APRES KASSAV... A QUAND UNE VRAIE SALLE DE SPECTACLE

Le 8 octobre 2019 fera date dans l'histoire de Wallis avec le concert de Kassav. Deux mois de travail intense en coulisse pour Uvea Events qui a assuré la venue du groupe mythique. Au lendemain du concert, le dispositif est démonté par les bénévoles et les entreprises engagés dans l'opération. Le concert a été fait dans la halle 2 du complexe sportif de Kafika à Wallis. Un lieu qui accueille habituellement des manifestations sportives. Il a fallut tout repenser en terme de son et lumière. Un défi relevé oui, mais il montre ses limites. Une salle polyvalente serait la bienvenue, pour des spectacles, du théâtre, des concerts.L'heure est au bilan, technique d'abord. Quels enseignement tirer de cet événement grandiose jamais organisé sur le territoire ? Le constat est simple. Il manque cruellement une vraie structure de spectacle adaptée.Le point avec Lagimaina Hoatau et Soane Vakalepu: