Enseignement: Signature annoncée de la convention de l'enseignement primaire

Après plusieurs mois de report réclamé par la Direction de l'Enseignement Catholique de Wallis et Futuna, la signature de la convention de concession de l'enseignement primaire pour les 5 prochaines années est annoncée pour le jeudi 4 juin 2020 lors du Conseil de Gouvernance.

Telesia Vaivaikava •

Historique de la convention de l'enseignement primaire • ©wallisfutunala1ère

A la veille de la rentrée scolaire 2020, le 10 février dernier, l'évêque Susitino Sionepoe avait fait connaître sa décision de ne pas signer la convention de concession de l'enseignement du 1er degré comme initialement prévu.L'évêque, directeur de la DEC réclamait alors un délai supplémentaire pour étudier le document et soumettre leurs propositions de modifications.Pour qu’elle soit valide, la convention doit être signée par l’évêque du diocèse et le préfet. Elle entérine le fait que l’enseignement primaire relève exclusivement de la mission catholique à Wallis et Futuna. La dernière convention a été signée en 2012 pour cinq ans mais a dû être prolongée 3 années supplémentaires pour permettre à l’église et à l’état de parvenir à un accord.Pour rappel, la toute première convention de l'enseignement primaire a été signée en 1969.Explications sur l'historique de la convention de concession de l'enseingement primaire à Wallis et Futuna dans ce reportage de Leone Vaitanoa :Egalement disponible aussi : https://la1ere.francetvinfo.fr/wallisfutuna/convention-du-premier-degre-enseignants-soutiennent-eveque-wallis-futuna-799777.html