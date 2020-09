La vente de véhicules d'occasion connait un grand succès à Wallis et Futuna

Sur 300 nouvelles immatriculations à l'année, près de la moitié concerne des autos de deuxième main.

Sofia Folautanoa •

©wallisfutuna

Les voitures d'occasion ont la cote à Wallis et Futuna. Sur les 300 nouvelles immatriculations enregistrées à l'année 2018 près de la moitié concerne des autos d'occasion ! Une tendance qui révèle de nouvelles habitudes de consommation des wallisiens et futuniens qui pendant très longtemps a boudé ce marché de l'occasion. Les prix de ces véhicules sont très abordables et accèssibles pour une grande partie de la population. La voiture est devenu un bien de consommation courant. Voici une enquête signée Lagimaina Hoatau et Marie-Jo Iloai.