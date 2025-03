Le service de la pêche de Wallis et Futuna rappelle les mesures de sécurité en mer

Pendant la période de carême, le poisson et les fruits de mer sont très recherchés. Une aubaine pour les pêcheurs du fenua. Certains multiplient les sorties, d'autres s'essayent à d'autres techniques de pêche. Mais les incidents en mer peuvent très vite virer au drame, cela est déjà arrivé plusieurs fois. Le service de la pêche emploie tous les moyens pour la sécurité des pêcheurs.

Le poisson et les fruits de mer sont très recherchés pendant le temps de carême. Une période propice pour les pêcheurs du fenua. Certains multiplient même les sorties, mais les incidents en mer peuvent très vite arriver et parfois, peuvent tourner au drame. À Wallis, plus d'une dizaine de personnes ont péri en mer. Certains l'ont échappé de justesse, comme en témoignent deux pêcheurs dans le reportage de Lotana Moefana, Lafaela Liufau et Mirna Kilama.

"La sécurité en mer est devenue une des priorités du service de la pêche"...

Le service a dernièrement financé des sacs de survie, avec du matériel de premiers secours, ainsi que des balises pour émettre un signalement de détresse. Des formations sont proposées aux pêcheurs comme le PSC1. En 2024, 3 pêcheurs de chasse sous-marine ont été en Polynésie afin de suivre une formation sur les premiers gestes de sécurité. "Les techniques comme la chasse sous-marine, nous ne le rappellerons jamais assez sont très risquées. Il est donc très important de sortir en mer à deux ou à plusieurs, vérifier la météo, ainsi que l'état du bateau et du moteur, et qu'ils préviennent les gens à terre de la zone où ils vont pêcher et de l'heure où ils vont rentrer".

Le service de la pêche compte aujourd'hui 3 agents qui espèrent pouvoir renforcer l'équipe afin de finaliser les nombreux projets en cours.

Les explications de Lotolelei Manufekai, agent du service de la pêche qui s'est entretenue avec Mirna Kilama au journal télévisé de ce lundi 10 mars.