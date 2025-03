Les travaux de la Maison de Wallis et Futuna en Nouvelle-Calédonie avancent à grand pas

La maison de Wallis et Futuna en Nouvelle Calédonie devrait être livrée comme prévu fin mai 2025. C'est ce qui est ressorti du point du comité de pilotage des travaux à Nouméa ce vendredi 7 mars. La réunion s'est tenue dans la province sud entre les élus du fenua, des représentants de la diaspora et la présidente de la Province Sud Sonia Backes.

La maison de Wallis et Futuna en Nouvelle Calédonie située à Magenta à côté du foyer wallisien et futunien sera livrée au mois de juin. C'était le point de la troisième réunion du comité de pilotage des travaux à Nouméa, ce vendredi 7 mars. Elle a réuni les élus, des représentants de la diaspora et la présidente de la province sud, Sonia Backes. Malgré un retard de 5 mois suite aux émeutes de l'an dernier, aujourd'hui toutes les conditions sont réunies pour que le calendrier soit respecté.

Pour rappel, une déclaration d'intention a été signée le 25 novembre 2020 par les deux collectivités, l'objectif étant de renforcer les échanges et construire ensemble des perspectives d'avenir. La Maison de Wallis et Futuna s'inscrit dans cette dynamique.

En plus du foyer pour les rassemblements culturels et religieux de la diaspora, le bâtiment "pourra accueillir les délégations du fenua, et également disposer de bureaux pour les institutions". Le président de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna Munipoese Muli'aka'aka se dit "confiant", l'emménagement se fera fin juin 2025.

Les explications de Munipoese Muli'aka'aka, président de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna, interrogé par Seilala Vili.