Prendre le pouls des usagers du dispensaire, et échanger avec eux sur les difficultés rencontrées lors des visites médicales, c’est le but de la visite des autorités coutumières du nord. L'occasion aussi pour ces derniers de recenser les difficultés du personnel soignant dans leur quotidien. Une visite guidée par la directrice de l’agence de santé, Catherine Barbezieux. Kilisitina Moeliku et Jean-François Puakavase ont suivi pour nous cette opération.

INSPECTION DISPENSAIRE VAITUPU_MIX