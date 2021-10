Semaine de l'allaitement maternel : les professionnelles de la maternité de Wallis et Futuna prônent ses bienfaits

Protéger l'allaitement maternel: une responsabilité partagée! C'est le thème de la semaine mondiale consacrée à l'allaitement. Aujourd’hui l’allaitement maternel est un choix, avant c’était une nécessité. Sur le territoire, de plus en plus de jeunes mères ont recours très tôt au lait industriel pour diverses raisons. L’allaitement est une aventure qui peut être semée d’embûches pour certaines mamans et leurs bébés. L'OMS, organisation mondiale de la santé indique également que l'allaitement constitue "l’un des moyens les plus efficaces de préserver la santé et d’assurer la survie de l’enfant. Les effets de l'allaitement ne sont pas seulement bénéfiques pour la santé du bébé mais ils le sont aussi pour la maman. Il est associé à une diminution de l’incidence du cancer du sein avant la ménopause et du cancer de l’ovaire, du diabète de type 2 et de dépression du post-partum. Il est également associé à une réduction du risque de pathologies métaboliques et cardio-vasculaires. Un de nos équipes a rencontré une jeune femme qui vient d'avoir son deuxième bébé le 25 septembre dernier. Elle fait partie des rares mamans à avoir choisi de donner le sein à son enfant. C'est un reportage réalisé avec Mélodie Sione et Leone Vaitanoa :

L ALLAITMENT MATERNEL_PAD