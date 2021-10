WALLIS ET FUTUNA 1ÈRE Plus d'une centaine de jeunes de 6 à 17 ans se sont engagés dans 35 projets. En un mois les candidats ont préparé leurs produits et services. Ces créations seront exposées ce samedi 30 octobre, à l'occasion du marché mensuel organisé par la CCIMA.

© CCIMA de Wallis et Futuna 1er concours du RDV des petits entrepreneurs