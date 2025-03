Qui gère le diocèse de Wallis et Futuna depuis que la fonction d'évêque est vacante ?

Depuis le 14 janvier 2025, la fonction d'évêque du diocèse de Wallis et Futuna est vacante, depuis la nomination de Monseigneur Susitino Sionepoe par le Vatican, archevêque de Nouvelle-Calédonie. Il sera d'ailleurs ordonné le 12 avril à la cathédrale saint Joseph à Nouméa. Comment le diocèse de Wallis et Futuna fonctionne pendant cette période sans évêque ?

Officiellement, le diocèse de Wallis et Futuna n'a plus d'évêque depuis le 14 janvier 2025, depuis que le Vatican a nommé Monseigneur Susitino Sionepoe archevêque de Nouvelle-Calédonie. Cependant, il continue d'assurer la gestion de son ministère épiscopal jusqu'à son ordination le 12 avril prochain.

Jusqu'au 12 avril, je reste l'administrateur apostolique c'est-à-dire évêque nommé de Nouméa.

La fonction de vicaire général également vacante

En attendant la nomination du nouvel évêque de Wallis et Futuna, les affaires courantes seront administrées par un des curés du clergé local. Le poste de vicaire général est également vacant. Cette responsabilité se perd automatiquement dès le moment où le diocèse n'a plus d'évêque. Dès l'ordination de Monseigneur Susitino Sionepoe archevêque de Nouméa le 12 avril, "le diocèse devra être administré par un administrateur diocésain. Ce sera quelqu'un qui sera nommé parmi les prêtres pour administrer le diocèse pendant ce temps transitoire".

Cette tâche reviendra au représentant du pape dans la région Pacifique, le nonce apostolique Monseigneur Gàbor Pintér de Nouvelle-Zélande. Cette procédure en relation avec Rome peut durer. Ce qui n'est pas une mince affaire car la responsabilité de l'évêque va au-delà de sa mission apostolique. En plus d'administrer les ordinations, les confirmations et les consécrations, l'évêque supervise le clergé au sein d'une juridiction locale. Il est le représentant à la fois des structures séculaires et de la hiérarchie de l'église.

Monseigneur Susitino Sionepoe a choisi l'église mère de l'Océanie, l'église de saint Joseph dans la paroisse de Mu'a pour célébrer sa dernière messe dans le diocèse de Wallis et Futuna, à l'occasion de la bénédiction des huiles saintes le 3 avril prochain.

