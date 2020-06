Wallis : 230 000 XPF d'amende pour propos injurieux et menaces à l'encontre de l'administrateur supérieur

Ce vendredi matin, plusieurs affaires ont été jugées au tribunal de première instance de Mata'Utu. Parmi elles, la plainte du préfet Thierry Queffelec contre monsieur X pour propos injurieux et menaces. L'accusé doit verser une amende de 230 000 XPF.

Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Le président du tribunal de première instance de Mata’utu à Walllis et l’ensemble des magistrats ont siégé ce vendredi 12 juin.A l’ordre du jour une vingtaine d’affaires, dont la plainte du préfet Thierry Queffelec à l’encontre de monsieur « X ». Les faits se sont déroulés dans le courant du mois de mars en période de gestion de crise sanitaire.Des propos injurieux et menaçants ont été postés sur un des réseaux sociaux contre le préfet. Le prévenu ne s’est pas présenté à la cours, et le président a rendu son verdict.100 jours d'amende à 1500 francs la journée pour avoir proféré des menaces, et au titre d’une action civile, il doit verser 80 000 francs à Thierry Queffelec.Ces 80 000 francs seront reversés aux œuvres de la gendarmerie qui s’occupent des enfants orphelins de gendarmes. Un verdict qui satisfait le plaignant représentée par Elizabeth Barka-Lamour. Elle est interrogée par Sofia Hoatau et Lafaela Liufau.