Wallis : les livres en fête au collège de Vaimoana

C'est bientôt la fin de l'année scolaire pour Wallis et Futuna. Chaque année, le collège de Vaimoana dans le Sud de Wallis organise un défi de lecture avec la participation des élèves de CM2 de l'école de Tepa.

Fatima Maniulua •

A la fin de l'année scolaire, le collège de Vaimoana dans le Sud de Wallis organise un défi lecture. Cette année, c'est la troisième édition du Défi lecture des élèves de 6ème du collège Vaimoana et les classes de CM2 de l'école primaire de Tepa. Les élèves ont échangé sur les 11 livres au programme cette année. L'ambiance était festive et décontractée. Le reportage de Vetea Lutui-Tefuka et Mélodie Sione.