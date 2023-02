WEBSÉRIE. "Les enfants de Huahine en Occitanie", une chronique de la vie d'étudiants polynésiens à Montpellier et dans sa région

Brenda, Niuhiti et Tauatea ont tous les trois passé leur enfance sur l'île de Huahine, en Polynésie. Ces jeunes ont choisi de faire leurs études à Montpellier et à Nîmes. Cette série inédite part à leur rencontre à un moment important de leur vie. Découvrez le parcours, riche en émotion, de trois Polynésiens en Occitanie.

Les enfants de Huahine en Occitanie racontent la vie dans l'Hexagone de trois jeunes Polynésiens. Niuhiti, Tauatea et Brenda ont accepté d’être filmés pour partager leur expérience mais aussi peut-être pour acter une étape essentielle de leur vie.

De gauche à droite : Brenda, Tauatea et Niuhiti, trois étudiants polynésiens installés à Montpellier • ©Pop films / Via découvertes films

Les études, l'occasion de découvrir un autre monde

Brenda est arrivée à Montpellier il y a cinq ans, juste après avoir décroché son bac. Quitter son île natale a été une véritable épreuve pour elle. Étudiante en master 2 sciences de l'éducation, Brenda suit sa dernière année d'études dans l'Hexagone.

Niuhiti connaît bien Brenda, les deux ont grandi à Huahine. Née dans le corps d’un garçon, Niuhiti s’est pourtant toujours identifiée au féminin. Sa venue dans l'Hexagone pour sa troisième année de licence d'espagnol représente un nouveau départ. Niuhiti s'est vite intégrée en cours et profite de son nouvel environnement.

Niuhiti à Paris • ©Pop films / Via découvertes films

Tauatea a été accepté en première année de Staps, Sciences et techniques des activités physiques et sportives, à Nîmes. Seul Polynésien dans sa filière, Tauatea est le premier de sa fratrie à avoir le bac et à faire des études supérieures. Le Polynésien veut réussir pour assurer son avenir au fenua.

Tauatea • ©Pop films / Via découvertes films

L'éloignement de la famille et du pays : un déchirement

Comment s’adapter ? Comment supporter le mal du pays ? C'est la principale difficulté pour Brenda. L'étudiante polynésienne a réussi à tenir grâce à la solidarité polynésienne. Elle a été accompagnée par des membres de l'Association des Étudiants de Polynésie Française (AEPF) de Montpellier. Elle est à son tour très investie dans la structure qui facilite l'intégration des nouveaux et permet de rompre la solitude.

Tauatea reconnaît que la nourriture polynésienne et la langue lui manquent. L'association organise des journées et/ou soirées où la culture polynésienne est présente, comme la pratique la danse traditionnelle polynésienne, le ori tahiti. Sans oublier la journée culturelle avec ahi ma'a, ma'a tahiti, portée de fruits, etc.

Étant loin du fenua, c'est l'occasion de ressentir la chaleur polynésienne qui manque tant aux jeunes exilés. Les adhérents participent au "Rass", le rassemblement des étudiants polynésiens de France. L’évènement réunit une centaine de participants lors d'un week-end festif. Un grand moment de partage.

Réalisation : Laurence Generet

Production : Pop films / Via découverte films avec la participation de France Télévisions

Durée : 11 épisodes de 6 minutes - © 2022

