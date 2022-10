Atelier bricolage pour fêter Halloween à la bibliothèque de Saint-Pierre

Atelier bricolage, et lecture d'épouvante... Pour une potion secrète d'Halloween, il vous faudra absolument ces deux ingrédients. Heureusement, la recette est bien connue de la bibliothèque municipale de Saint-Pierre.

Comme chaque année, les équipes proposent pendant ces vacances des ateliers thématiques aux enfants. Chauve-souris, citrouilles et fantômes étaient donc de sortie ce jeudi pour accueillir les petits sorciers pendant près d'une heure et demie.

Halloween ça plaît toujours : on a le droit de se déguiser et on écoute des histoires qui font un peu peur. Chaque année on essaie quand même de changer nos recettes.