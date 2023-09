PODCAST. Aller sans retour, les enfants exilés de La Réunion

Entre 1962 et 1984, l’État français a organisé l'exil de plus de 2000 enfants et adolescents de la Réunion vers l’Hexagone. Pris en charge par les services de l’enfance, certains étaient orphelins, mais d’autres ont été enlevés à l'autorité de leur famille en échange de fausses promesses. Le podcast "Aller sans retour", retrace le parcours de vie de quatre des ces enfants.