SÉRIE. "Foudre" : une histoire d'amour électrisante qui mêle romance, mystère et aventure

Coup de foudre au premier regard entre Alex et Alice. Quand Alice disparaît mystérieusement du jour au lendemain, Alex décide de tout mettre en œuvre pour la retrouver, une recherche qui le conduira jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Romance, aventure et mystère se donnent rendez-vous dans cette série culte addictive à (re)découvrir de toute urgence.

Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au lendemain, Alice disparaît sans explication. Déterminé à la retrouver, Alex découvre que personne ne semble connaître Alice et qu'elle pourrait vivre sur une île lointaine dans l'océan Pacifique. Ignorant les mises en garde de son entourage, Alex décide de partir à sa recherche, accompagné de ses amis Léo et Eva. Cette quête les mène en Nouvelle-Calédonie, où ils sont confrontés à de nombreux mystères et dangers.

Alex (Charles Templon) et Alice (Joséphine Jobert), amoureux au premier regard • ©Laurent Denis

Les trois premières saisons de Foudre sont à découvrir ici.

Tout quitter pour retrouver l'amour de sa vie

Cette série se déroule principalement dans les paysages naturels splendides de la Nouvelle-Calédonie où Alex est parti à la recherche d'Alice qu'il considère comme l'amour de sa vie.

Alex est accompagné dans sa quête par ses amis sur lesquels il peut compter lorsqu'il se retrouve confronté à des dangers insoupçonnés.

Dans la deuxième saison marquée par des révélations surprenantes et des retournements de situation, Alex continue de chercher Alice. Trahison, loyauté et courage sont au rendez-vous. Le jeune homme va découvrir des secrets qui vont bouleverser sa perception de la réalité.

Dans la troisième saison, Alex se retrouve confronté à des choix cruciaux qui détermineront non seulement son avenir, mais aussi celui de ses proches. Avec des enjeux plus élevés que jamais, la série atteint un point culminant en termes de tension dramatique. Drame et romance se succèdent dans des scènes d'action spectaculaires et des moments de grande tendresse.

Parce que c'était elle, parce que c'était lui

Mystérieuse et énigmatique, qui est vraiment Alice ? Pourquoi la jeune femme semble-t-elle si souvent sur le qui-vive ? Son passé et ses motivations restent souvent voilés, ajoutant une touche de mystère à sa personnalité.

Alex est un jeune homme de 18 ans, déterminé et courageux. Il est tombé profondément amoureux d'Alice au premier regard. Il est prêt à tout pour retrouver celle qu'il considère comme son grand amour. Sa quête pour retrouver la jeune femme mystérieusement disparue, révèle sa ténacité et son dévouement. Au fil des épreuves qu'il va traverser, Alex va évoluer et mûrir. Ses aventures et les défis qu'il rencontre le transforment, le rendant plus sage et plus résilient.

Découvrez les aventures d'Alice et Alex. La série de fiction Foudre est à découvrir ICI.

Cette série a reçu le prix de la meilleure série de jeunesse au Festival de la fiction TV de La Rochelle en 2008.

Réalisation : Stéphane Meunier

Production : Terence Films et Adventure Line Produtions



Distribution :

Joséphine Jobert : Alice

Charles Templon : Alex Nelka

David Tournay : Léo

Cédric d'Oliveira : Soleil

Jérômine Chasseriaud : Lola

Laurence Cormerais : Karine

Farid Larbi : William

Clément Moreau : Shark