Des affaires de violence devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre et Miquelon

Deux affaires de violence ont été présentées au tribunal correctionnel ce mardi 24 janvier. L'un des prévenus a été condamné, l'autre relaxé.

Redaction SPM •

La première affaire concerne un prévenu en récidive. Un homme de 39 ans a été condamné pour des violences, à 20 mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans. Il a été reconnu coupable d'avoir fait irruption au domicile d'un ami de son ex-compagne et de l'avoir violemment agressé. Une affaire sur fond de jalousie.

L'homme avait déjà été condamné pour des faits similaires. Il a été placé sous mandat de dépôt et passera cette nuit en prison.

Dans l'autre affaire de violence, envers une compagne cette fois, le tribunal correctionnel à prononcé la relaxe au bénéfice du doute. Cela se passait à Miquelon. Le prévenu avait toujours nié les faits.