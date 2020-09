Football : l'ASM sacrée champion de la saison 2020

L'ASM a remporté face à l'ASIA 3 à 0 un match décisif. Si la victoire officielle ne sera définitive qu’après le prochain match contre l’ASIA, cette victoire offre aux Oranges le sacre de champions 2020. Une réussite savourée sur les routes de Miquelon, comme le veut la tradition.

Une première depuis 12 ans

"C'est une super sensation d'être champion, on est super contents pour tout Miquelon." - Tony Guyot, ASM

Un entraîneur exigeant

"On a essayé de mettre en place certains principes et surtout, j'ai été exigeant avec eux, je leur demandais de l'investissement. Ils ont répondu présent, il y a les résultats qui aident dans ce genre de situation" - Bruno Ferry, entraîneur de l'ASM

Fêter la victoire dans la tradition

"Toute la population attend ça. Ils ont bien travaillé, donc le résultat est là aujourd'hui ! Bravo à eux." - une habitante de Miquelon

Au stade de l'Avenir samedi 12 septembre, le match entre l'ASM et l'ASIA a mis un peu de temps à se débloquer. Après 25 premières minutes équilibrées, les oranges ouvrent le score. Les Miquelonnais rejoignent les vestiaires après la première mi-temps avec deux buts d'avance. En seconde période les Miquelonnais gèrent tranquillement face à une équipe de l'ASIA qui peine à construire son jeu. Score final, 3 à 0 pour l'ASM.Les oranges remportent alors mathématiquement leur premier championnat depuis 12 ans et les joueurs avaient du mal à contenir leur joie.Son co-équipier Joris Le Gal ajoute : "C'était un beau match, je pense qu'on mérite quand il y a 3-0, je pense qu'il n'y a pas trop de choses à redire. Offensivement on a été bon, on a eu de belles occasions et on va bien bien fêter ça."Les joueurs de l'ASM affronteront de nouveau l'ASIA samedi prochain, un match décisif aussi dans le cadre de la coupe Agricole éco.Résumé du match avec Samuel Monod, Karim Baïla et Clémentine Baude :Après le match, l'extase gagne les rues de Miquelon. Cela faisait douze ans qu'ils attendaient ce titre de champion. Un peu plus loin, certains supporters, fusils en main, se préparent au tir de joie. "On va tirer des coups de fusils en l'air, c'est la tradition à Miquelon. Quand l'équipe de l'ASM gagne, on tire des coups de fusils.", explique l'un d'entre eux. Un défilé de la victoire, applaudit par les habitants du village.Après ces scènes de joie, les joueurs de l'ASM ont promis de faire la fête toute la nuit !Le reportage de Karim Baïla et Jean-Noël De Lizarraga :