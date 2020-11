Halloween : frayeurs nocturnes à Saint-Pierre et Miquelon

Comme chaque année, les habitants de Saint-Pierre et Miquelon ont fêté Halloween comme il se doit. L'archipel regorgeait d'animations plus terrifiantes les unes que les autres. Retour sur une journée joyeusement effrayante.

Raphaëlle Chabran •

Pour les plus motivés, la journée d'Halloween a débuté sur la glace. La patinoire de Saint-Pierre a ouvert ses portes aux sportifs déguisés. Dans une ambiance de boîte de nuit, les sorcières, diables et autres clowns sanguinolents se sont dépensés plusieurs heures.



Puis, les enfants ont pris la direction de la forêt maléfique installée sur le parvis de la mairie de Saint-Pierre par les membres de l'association Festiv'île. Les bénévoles ont pris grand soin de rendre les lieux monstrueux. Le défi a été relevé, et les enfants déguisés ont frissonnés devant le chaudron de bonbons de Frankenstein et de la sorcière. Chacun est bien sûr reparti avec sa citrouille remplie de friandises, avant de débuter la traditionnelle tournée des maisons.



Reportage de Marie Daoudal et Charlotte Boniteau :

©saintpierremiquelon



Au coucher du soleil, à l'heure où les esprits d'Halloween se réveillent, les Saint-Pierrais étaient encore prêts à trembler d'effroi. La cafétéria du centre culturel et sportif de Saint-Pierre s'était métamorphosée en un sinistre hôpital psychiatrique. Et comme si cette terrible expérience ne suffisait pas, les propriétaires de la maison du Cap ont accueilli les courageux dans un manoir lugubre occupé par des adeptes de sciences occultes.



Reportage de Charlotte Boniteau et Linda Saci :