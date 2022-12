L’unboxing: un danger pour la vie privée des enfants

Il ne s’agit parfois que de partager un souvenir cher avec ses proches, pourtant la publication de vidéos et de photos de vos enfants sur les réseaux sociaux pose plusieurs problèmes.

L’apogée de ce qui est devenu un véritable phénomène, c’est bien sûr Noël ! Le premier doudou de bébé, l’ouverture rocambolesque des paquets cadeaux ou encore le sourire émerveillé de vos bambins. Si ces scènes sont empreintes d’émotion, leur publication sur internet peut représenter un véritable risque pour la vie privée des enfants.

Au-delà de la protection des informations personnelles des enfants, le rapport met en avant le danger d’exposition aux violences numériques comme le cyber harcèlement, le cyber-sexisme ou encore la haine en ligne.

Pour les parents dont Internet génère une source de revenus, une loi d’octobre 2020 détaille l’encadrement de l’utilisation de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne.

La révolution numérique et l’avènement d’Internet et des réseaux sociaux, qui transforment nos modes de vie et de communication, bouleversent encore les frontières entre ce qui reste privé et ce qui devient public.