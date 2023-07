La Collectivité territoriale dévoile les noms des quatre nouveaux lauréats de la bourse d'excellence

Quatre jeunes ont reçu chacun ce mardi 11 juillet la bourse d'excellence offerte par la Collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. Ce coup de pouce financier non négligeable leur permettra de développer leur projet personnel.

Marie-Paule Vidal •

Marine Sambron, Thibault Claireaux, Thomas Lévêque et Tom Constant sont les heureux lauréats de la bourse d'excellence, édition 2023.

Les quatre jeunes se sont vus remettre un prix de 2500 euros chacun par le premier vice-président du Conseil territorial Yannick Abraham et par Naomi Haran, vice-présidente. Et tous ont un projet bien précis.

Thomas Lévêque avec le premier vice-président du Conseil Territorial Yannick Abraham. • ©SPM LA PREMIERE

Thomas Lévêque fait son entrée au pôle de formation des arbitres de football de Lyon en parallèle de ses études. Il espère devenir arbitre professionnel.

Tom Constant et Thibault Claireaux sont tous les deux hockeyeurs issus du hockey mineur de Saint-Pierre et Miquelon. Ce prix leur permettra de poursuivre leur sport études à Limoges et à Caen.

C'est un plaisir car ça prouve que le travail paie et que tous les efforts que j'ai fait et bien ce n'est pas pour rien. Thibault Claireaux , lauréat du prix d'excellence sport

Grâce à ce prix Marine Sambron va pouvoir financer un stage de trois mois à Tours dans une librairie spécialisée dans la bande-dessinée dans le cadre de son B.U.T (bachelor universitaire de technologie) "information -communication : métiers du livre".

J'ai été agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à avoir ce prix. Marine Sambron, lauréate du prix d'excellence art et culture

Je vous propose d'entendre la réaction de deux des lauréats à l'issue de cette réception au micro d'Aldric Lahiton.

©saintpierreetmiquelon

Ce dispositif est en place depuis 2013. Il a déjà permis à 14 lauréats dont 12 sportifs de concrétiser leur projet personnel.

En 2023, les candidats avaient jusqu'au 28 juin pour déposer leur dossier présentant un projet artistique, culturel ou sportif. Ces quatre jeunes ont tenté leur chance et viennent compléter le nombre de lauréats ayant obtenu ce prix.