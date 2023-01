La Team Moore, le collectif qui lutte contre la pédocriminalité sur les réseaux sociaux

Créé en 2019, ce groupe d'activistes français lutte contre la pédocriminalité en piégeant les prédateurs sexuels. Si la démarche est récente en France, elle existe depuis plus de dix ans de l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni. Neila Moore, membre du collectif, était l'invitée de l'émission C'est vous qui le dites.

Chloé Borotra •

Avant de faire partie de la "Team Moore", Neila ne pensait pas que ce fléau gangrenait autant la société. Aujourd'hui elle sort un livre intitulé Les prédateurs sont dans la poche de vos enfants pour alerter le plus grand nombre.

Si outre-manche, le travail de repérage et d'arrestation se fait main dans la main entre la justice et les groupes d'activistes, en France, leur démarche s'avère un peu plus délicate. La législation française en la matière ne permet pas autant de liberté d'action bien que leur travail soit désormais "bien reçu" par les autorités selon le collectif.

La "Team Moore" fait ainsi très attention à rester dans la légalité et souhaite à l'avenir collaborer avec la justice française. Le collectif demande aux autorités un cadre légal pour agir ainsi que le durcissement des peines à l'encontre des pédocriminels.

Les prédateurs n'écopent que du sursis voire très peu de ferme et c'est une double peine pour les victimes. Il faut que cela change. Neila Moore

Protéger les enfants, c'est aussi les sensibiliser à ces sujets de société. Faire de la prévention de plus en plus tôt afin de leur donner les outils nécessaires pour éviter un drame. Neila Moore encourage tous les parents à discuter librement avec leurs enfants, et surtout, leur apprendre la notion de consentement.

Pour écouter l'entretien de Neila Moore, invitée de Annaïg Morazé dans C'est vous qui le dites.