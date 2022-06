Saint-Pierre et Miquelon compte une vingtaine de nouveaux détenteurs du permis nature

Quoi de mieux qu'un permis nature pour sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement. Le vendredi 10 juin, plusieurs collégiens ont planché, pendant une heure et demie, sur les épreuves écrites.

Marie-Paule Vidal •

Le permis nature a été instauré dans l'archipel il y a deux ans. Un examen sérieux avec des questions parfois pointues et orchestrées par l'Office français de la biodiversité, la gendarmerie de Saint-Pierre et Miquelon et les services de l'Éducation nationale.

À lire aussi : Des collégiens de Saint-Pierre et Miquelon sensibilisés à la préservation de la nature

Les collégiens devaient répondre à un questionnaire de cinq pages basé sur la défense de l'environnement et notamment sur la protection des espèces en voie de disparition.

On a vu cette année qu'on avait plus d'élèves qui étaient déjà sensibilisés, qui avaient un bon feeling avec les questions environnementales. Donc on espère que ça va continuer comme ça. Laurent Malthieux, policier, chargé de mission à l'OFB

Des jeunes qui ont tous passé leur permis nature avec succès. Le reportage de Karim Baïla et de Sony Chamsidine.