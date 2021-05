Airways college : une arnaque qui concerne le Saint-Pierrais Théo Autin

On leur a coupé les ailes. L'école d'Agen qui forme des pilotes professionnels est en liquidation judiciaire. Parmi les centaines d'élèves désamparés, le Saint-Pierrais Théo Autin, il nous raconte sa réaction et ses inquiétudes pour la suite.

Isabelle Thomelin •

C'est un véritable coup de massue pour les 217 élèves d'Airways college. Cette école de pilote de ligne, située au Passage d'Agen, est sous le coup d'une liquidation judiciaire depuis ce jeudi 30 avril 2021.

Les avions ne volent plus, les cours sont annulés, mais surtout des milliers d'euros ont été déboursés par les jeunes, pour un rêve qui se transfome en cauchemar... Et aujourd'hui c'est le train de vie des dirigeants qui est pointé du doigt.

Les explications d'Ingrid Gallou et José Sousa.

"C'est un très gros choc, c'est tous les rêves qui se brisent"

Et parmi les élèves victimes de ce crash financier, il y a un jeune Saint-Pierrais de 18 ans, Théo Autin. Il a commencé l'école le 1er mars dernier. Et c'est seulement il y a dix jours, que lui et ses camarades ont été informés de la situation économique de l'établissement.

Il s'est confié à Delphine Jeanneau :