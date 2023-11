Violences faites aux femmes : les associations se mobilisent et tournent un clip de sensibilisation

Les associations se mobilisent en vue du 25 novembre prochain, journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Un clip de sensibilisation a été tourné dans les locaux de la Foulée des Iles.

Après la visite de Justine Bénin, coordonnatrice interministérielle contre les violences faites aux femmes en Outre-mer et en vue de la journée mondiale de lutte contre ce fléau le 25 novembre prochain, les associations locales se mobilisent.

Maquilleuse, acteurs et actrices amateurs, techniciens…tous sont réunis ce mardi soir pour le tournage de l’un des spots de sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux femmes.

Une porte ouverte pour les victimes

Ce spot s’inscrit dans un projet plus large mené par l’association La Foulée des Îles, un projet pour joindre l’initiative sportive à la cause. La traditionnelle course "La Grimpette de L’Anse à Pierre" se déroule le 25 novembre prochain, journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes.

On a décidé de prendre comme fil conducteur une main rouge qui représente la violence, c'est un signe fort. On va avoir aussi un slogan qui est "Libérez la parole". Nous, le monde associatif, on s'est rendu compte qu'on était une porte ouverte pour ces personnes en souffrance. Annick Lévêque, présidente de la Foulée des Iles

Savoir écouter

Céline Télétchéa, vice-présidente du club de karaté et de l'association Croc'Paroles prend son rôle à coeur : "Notre participation, ça va être d'être acteur, actrice, c'est une casquette de citoyen en général, si on recueille la parole de quelqu'un qui est victime de violence, il faut savoir être à l'écoute et savoir diriger les personnes compétentes."

Un clip de sensibilisation tourné par les associations de Saint-Pierre pour lutter contre les violences faites aux femmes. • ©SPM la 1ere

D’autres associations ont décidé de prêter main forte : Atmosfer, Croq' paroles, le club de karaté, les Drakkars. Les Piqueuses de Brume elles aussi s’affairent déjà depuis plusieurs jours à la confection d’une fresque géante. Cette dernière sera déployée le 25 novembre lors de la Grimpette de l’Anse à Pierre.

Puis on rappelle ce numéro à retenir concernant les violences faites aux femmes : le 3919.