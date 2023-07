1445: bonne année à la communauté musulmane de La Réunion!

La communauté musulmane de La Réunion entre aujourd'hui dans une nouvelle année: 1445. Pas de grandes célébrations mais des échanges de voeux et des prières. L'Hégire est le premier jour de l'année lunaire et du mois de Muharram, qui correspond au premier mois du calendrier islamique.

E.A./AFP •

Le calendrier musulman commence avec l'Hégire, qui est le départ du prophète Mahomet de La Mecque vers Médine en 622. Pour les croyants, le nouvel an musulman marque plus que symboliquement la fondation de leur religion l'Islam.

Le Nouvel An en fonction de la lune

La date du Nouvel An musulman change chaque année dans le calendrier grégorien, puisque le calendrier lunaire utilisé par les musulmans (le calendrier "Hégirien") compte environ 10 jours de moins. Dans l'hexagone, la date exacte de cet événement est fixée par le conseil théologique musulman de France (CTMF) qui s'appuie sur une observation lunaire. Si le croissant de lune est visible ce soir-là, cela signifie que la nouvelle année islamique peut commencer.

Mardi dernier, la Grande Mosquée de Paris a confirmé la date du mercredi 19 juillet 2023 comme entrée dans le nouveau mois lunaire et premier jour de cette nouvelle année.

A La Réunion, les croyants n'ont pu observer la lune décalant le début de cette année 1445 à ce jeudi 20 juillet:

Le jour de l'an du calendrier musulman est également appelé Raas Assana. Considéré comme un mois sacré par les croyants de l'islam, le premier mois de l'année islamique, le mois de Muharram, suit celui du hajj (grand pèlerinage) dans le calendrier lunaire hégirien.

A La Réunion pas de fête pour ce Nouvel An mais des prières et des messages accompagnés de voeux de bonheur envoyés à toutes les familles. Pas de grands rassemblements familiaux non plus comme pour l'Eid-Ul-Fitr qui marque la fin du Ramadan, ou l'Eid-El-Kebir, la fête du sacrifice.

Pas de fête à La Réunion mais une marche aux flambeaux dans les rues de Jakarta en Indonésie • ©ADITYA IRAWAN / NURPHOTO

En Indonésie l'un des plus grands pays musulmans de la planète, ce Nouvel An a été célébré dans les rues de Jakarta par une retraite aux flambeaux. Plusieurs centaines de jeunes Indonésiens ont défilé avec le sourire pour commémorer l'Hégire.

Un défilé aux flambeaux à Jakarta en Indonésie pour le Nouvel An Musulman • ©AFRIADI HIKMAL / NURPHOTO