Quatre Réunionnais iront en finale nationale du Rallye Jeunes

Durant tout le week-end des 8-9 et 10 novembre, l’espace forain de la SIDR 400 au Tampon a vécu au rythme de la 30ème édition du Rallye Jeune. La grande finale lundi a réuni 19 finalistes dont 6 féminines. Une jeune femme et 3 jeunes hommes participeront à la finale nationale en décembre.

Trois jours durant, les pneus des voitures de série ont crissé sur le bitume de l’espace forain de la SIDR 400 au Tampon. De nombreux jeunes âgés de 17 à 25 ans et titulaire du permis B ont tenté de décrocher une place pour la finale nationale en décembre.

Le Rallye Jeune fête ses 30 ans cette année. • ©Alix Catherine

Les pistes temporaires installées ce week-end au Tampon ont vu 330 passages de véhicules tout au long de ce week-end prolongé du 11 novembre. Après les sélections le samedi et le dimanche, lundi a vu les 19 meilleurs pilotes s’affronter.

Le Rallye Jeune est un tremplin pour obtenir un volant professionnel. • ©Alix Catherine

La belle surprise de dernière minute

Alors que les inscriptions allaient être close dimanche soir, 15 minutes avant une jeune femme de Saint-Joseph arrive. Son entourage a insisté pour qu’elle vienne s’inscrire. Un petit tour de chauffe et après son tour chronométré, la voilà qualifiée pour la finale du lendemain. Elle, c’est Liza Lebon.

Au fur et à mesure de la journée de lundi, elle s’améliore jusqu’à gagner sa place pour la finale nationale. Certains voient déjà en elle la successeur de la Réunionnaise Sarah Rumeau, passée elle aussi par le rallye jeune. Elle a désormais un volant officiel en Rally 2, terre et asphalte.

Sa dauphine, Maéva Dupuy, est co-pilote en rallye. Elle est la sœur de Maxime, qui coure le championnat de La Réunion sur Porsche. Lors de sa journée d’essai le samedi, elle avait totalement raté son parcours.

Regardez le reportage sur Réunion la 1ère :

Rallye Jeunes : Détection des pilotes de demain • ©Réunion la 1ère

Des valeurs sûres chez les garçons.

Le vainqueur n’est autre que le compagnon de Maéva Dupuy, Enzo Lucotte. Lui aussi connaît le monde du rallye. Son grand-père et ses parents sont eux également pilotes et co-pilotes. Il fait des compétitions depuis 2021 et cette année il est monté sur la 3ème marche du podium sur une 2008 Rally lors du Rallye National d’Autun - La Chataîgne en aout dernier.

Son dauphin est un novice. Ryan Soupa Poulle devance deux habitués de la finale nationale du rallye jeune, Matthias Tortel et Romain Basa. POur sa première participation, Ryan se permet même le luxe de descendre sous la barre des 29 secondes (28’799 contre 28’707 pour Enzo Lucotte)

L'exercice du frein à main est une des épreuves lors du Rallye Jeune. • ©Alix Catherine

La finale nationale se déroulera du 9 au 10 décembre sur le circuit de Lédenon dans le Gard.Sébastien Loeb ou encore Sébastien Ogier sont passés par le Rallye Jeunes.