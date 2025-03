À La Réunion, l'emploi salarié baisse mais le taux de chômage reste à 17% grâce aux micro-entreprises

Au 4ème trimestre 2024, l’emploi salarié a baissé pour la première fois depuis la crise sanitaire Covid. Les dernières données publiées par l'INSEE indiquent un taux de chômage stable à 17%, notamment grâce à la création de micro-entreprises.

Adjaya Hoarau / Erwann Ponnet •

L'enquête de l'Institut national de la statistique et des études économiques de La Réunion et Mayotte démontre un taux de chômage stable depuis la crise covid. L'emploi salarié baisse en revanche, une première depuis quatre ans.

Là où l'emploi est en hausse, il profite davantage aux personnes traditionnellement moins insérées sur le marché du travail c’est-à-dire les seniors, les jeunes et les femmes.

Un chômage stable, à 17%

Fin décembre 2024, 293 300 personnes sont salariées à La Réunion, secteurs privé et public confondus. Le chômage concerne 17% de la population active, soit 62 100 Réunionnais. Des chiffres en dessous du niveau d’avant-crise, 21% en 2019.

Mais encore élevé en comparaison au niveau national, 7,4 % en moyenne en 2024.

52% des 15-64 ans ont un emploi

C'est cinq points de plus qu'en 2019. Mais le taux d’emploi reste très inférieur au niveau national, qui est à 69 %, soit 17 points d'écart. Un écart qui se réduit un peu, puisqu'il était de 20 points en 2019.

Depuis cinq ans, la part des emplois non salariés dans l’emploi total augmente, passant de 14% à 16% en 2024, alors qu’elle augmente d'un point au niveau national, de 12% à 13%.

Par ailleurs, 10 % de la population réunionnaise souhaiterait travailler mais n’effectue pas de démarches actives de recherche d’emploi ou n’est pas immédiatement disponible pour un emploi. Une part est stable depuis 2014.

Des secteurs en perte de vitesse

L'INSEE enregistre une forte baisse de l'emploi salarié privé à La Réunion, pendant trois trimestres consécutifs. Et c'est le secteur de la construction qui en souffre le plus. Mais aussi celui de l’intérim, en lien avec un recul de la construction de logements et une hausse des défaillances d’entreprises.

Sur un an, de janvier 2024 à décembre 2024, les autorisations de logements baissent, avec 5 900 logements autorisés à la construction, soit 17% de moins par rapport à la même période un an auparavant.

La baisse annuelle concerne autant les logements individuels que collectifs.

On a 1 200 emplois détruits en 2024 dans la construction. On voit aussi que le secteur de l'intérim diminue, avec 700 emplois détruits. Or, le secteur de la construction emploie beaucoup d'intérimaires. Aurore Fleuret, chef de projet d’étude à l’INSEE Réunion

Avec 5 400 logements commencés sur un an à La Réunion, les mises en chantier reculent encore, de 4%, par rapport à la même période il y a un an.

Rien que sur le dernier trimestre, l'enquête note 400 emplois de moins dans la construction. Cette baisse est à peine compensée par des créations d'emploi dans le secteur du social et dans le champs privé du secteur social, par exemple dans l'aide à domicile.

La fréquentation des hébergements collectifs touristiques n'augmente que d'un point.

À La Réunion, l'emploi est aidé par les créations d’entreprises, sous le statut d’auto-entrepreneur, fortement développées depuis la crise sanitaire.

Ainsi, en 2024, neuf créations d’emplois sur dix sont des emplois non salariés. L’emploi salarié en revanche, secteurs privé et public confondus, baisse, avec 1 100 emplois salariés créés en 2024 contre 3 300 en 2023.

49% de taux d'emploi chez les femmes

C'est six points de plus depuis 2019, mais toujours moins qu'au niveau national, 66 %. Sur cette période, le taux d’emploi des hommes augmente de 4 points, 55 % en 2024.

L’écart entre les sexes se réduit et s’élève à six points en 2024, contre 8 points en 2019.

Évolution du taux d’emploi par sexe de 2014 à 2024 • ©INSEE

Mais en 2024 à La Réunion, 8% des personnes en emploi sont en situation de sous-emploi et sont en grande majorité des femmes, à temps partiel qui souhaitent travailler davantage et qui sont disponibles pour le faire.

Situation vis-à-vis du marché du travail par âge et sexe à la Réunion en 2024 • ©INSEE

Cette part diminue de 4 points par rapport à la situation avant la crise sanitaire pour atteindre son niveau le plus bas. Au niveau national, en 2024, la part des personnes en sous-emploi est deux fois plus faible qu’à La Réunion.