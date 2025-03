A Saint-Paul et Saint-Denis, des manifestations "contre le racisme et l’extrême droite" à La Réunion

Deux manifestations ont eu lieu ce samedi 22 mars à La Réunion, "contre le racisme et l’extrême droite", dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. A Saint-Paul, près de 200 personnes se sont rassemblées à l’appel de La Réunion Insoumise. A Saint-Denis, la CGTR organisait un rassemblement devant la préfecture.

LP / Delphine Poudroux •

A La Réunion, deux manifestations étaient organisées, ce samedi 22 mars, "contre le racisme et l’extrême droite", dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale.

La lutte contre le racisme

Instaurée en 1966 par l'Assemblée générale des Nations Unies, cette journée symbolise la lutte contre le racisme dans de nombreux pays. Elle est célébrée le 21 mars, mais les manifestations ont eu lieu ce samedi, à La Réunion.

Un rassemblement contre l’extrême droite à Saint-Paul. • ©Delphine Poudroux

À l’appel de la Réunion Insoumise à Saint-Paul

À Saint-Paul, près de 200 personnes se sont rassemblées au débarcadère à l’appel de La Réunion Insoumise qui relayait celui de la France Insoumise au niveau national. LFI entend ainsi manifester contre le gouvernement de François Bayrou et "la montée des idées d’extrême droite".

Huguette Bello, présidente de Région, a pris la parole devant les manifestants. "Aujourd’hui, nous voyons les idées de l’extrême droite se banaliser et se propager insidieusement", a-t-elle lancé. "On veut que cela soit formalisé dans le débat public, on veut nous faire croire que la solidarité est une faiblesse (…), mais regardez comme nous sommes mélangés ici, regardez comme nous sommes beaux", a poursuivi la présidente de Région.

A Saint-Paul, près de 200 personnes se sont rassemblées contre le racisme au débarcadère à l’appel de La Réunion Insoumise. • ©Delphine Poudroux

"À ces tentatives de divisions, nous opposons la force de notre Histoire et de notre identité réunionnaise, faite d’ouverture et de tolérance", a clamé Huguette Bello avant d’inviter "Retailleau et Darmanin à venir demain soir au moment de l’iftar", le partage du repas de coupure du jeûne, pour qu’ils prennent "une bonne leçon". "Le racisme n’est pas une opinion, mais un délit", a-t-elle rappelé.

Les députés Karine Lebon et Perceval Gaillard étaient aussi présents. Beaucoup de jeunes participaient au rassemblement. Des associations étudiantes s’étaient organisées pour s’y rendre.

À l’appel de la CGTR à Saint-Denis

À Saint-Denis, la CGTR a organisé son propre rassemblement contre le racisme, devant la préfecture, dès 9 heures.

C’est une "journée internationale de mobilisation pour l’élimination de la discrimination raciale, pour un autre projet de société, humaniste, solidaire et égalitaire", explique la CGTR dans un communiqué. Le syndicat dénonce les "discours politiques actuels qui cherchent à opposer les travailleurs selon leur origine, leur race ou leur religion, alors que toutes et tous partagent les mêmes aspirations au bien-être, à la justice économique et sociale et à l’égalité des droits".